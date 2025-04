Famalicão: PS debate a habitação em casa nova

Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação, e Manuel Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário e da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, são dois dos convidados do PS para mais um “Pensar 2025”, desta feita sobre a habitação.

A sessão decorre na noite do dia 8 de abril, às 21 horas, na ACAFADO – Associação Cultural & Artística Famalicão Fado, na Lagoa. O PS vinha realizando este ciclo no café-concerto da Casa das Artes e a mudança de local leva os socialistas a apontarem o dedo à Câmara Municipal. O PS, liderado por Eduardo Oliveira, «lamenta que o município tenha negado a realização de mais iniciativas do ciclo ‘Pensar 2025’ no café-concerto da Casa das Artes, justificando a decisão com a falta de recursos disponíveis. Esta recusa impede a continuidade de um espaço de debate importante para a comunidade, onde se têm discutido temas estruturais para o futuro do concelho».

Eduardo Oliveira, o candidato do PS à Câmara Municipal, vai moderar o encontro que, para além dos convidados já citados, conta com as participações de Alcino Glória, diretor-geral da Matosinhos Habit – NH E.M; Marco Lopes, vogal e secretário do Conselho Diretivo da Secção Regional de Lisboa e vale do Tejo da Ordem dos Arquitetos; Susana Pinto, bancária; Hélder Alves, consultor imobiliário; e Ivo Sá Machado, responsável pelo programa autárquico do PS.

O candidato socialista tem a habitação como «uma das principais bandeiras», defendendo «a implementação de políticas habitacionais locais para apoio às famílias monoparentais, aos jovens recém-licenciados, às famílias que se constituem e que procuram a primeira casa e a construção a custos controlados, que poderá passar pelo fomento da iniciativa cooperativa». As propostas também passam «pela promoção pela autarquia de loteamentos urbanos com venda a preços abaixo do mercado, construção de habitação municipal e pela criação de políticas fiscais amigas do contribuinte e dos cidadãos, como a descida do IMI».