O Partido Socialista lamenta a «ausência de diálogo institucional» nas comemorações do 25 de Novembro, que decorrem no concelho. «Numa data histórica que deveria simbolizar a consolidação da democracia e a construção de pontes, o Executivo de Mário Passos optou pela via da imposição unilateral», acusa a liderança concelhia do PS. Pelo que a data fica «triste e indelevelmente» marcada pela «ausência de diálogo», acusa.

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Em comunicado, os socialistas consideram igualmente «grave» a forma e a «desconsideração» com que a Câmara Municipal trata os órgãos de comunicação social locais, pelo facto de contratar, por 16 mil euros, a Rádio Observador para a realização de um programa sobre o tema. Para o PS, o executivo liderado por Mário Passos está a «silenciar» a imprensa local e optar pela «autopromoção com dinheiro público».

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Segundo o PS, «aquilo que deveria ser um evento plural, inclusivo e agregador, capaz de envolver todas as forças partidárias e a sociedade civil famalicense, foi desvirtuado e transformado num ato de mera propaganda política». Acrescenta que «o desvio dos dinheiros dos contribuintes famalicenses para financiar palcos de exibicionismo político constitui um desrespeito pelas instituições democráticas e pelas prioridades e necessidades das populações».