Famalicão: PS diz que coligação PSD-CDS de Ribeirão vitimiza-se com os seus próprios erros

Os campeonatos da Associação de Futebol Salão Amador de Vila Nova de Famalicão regressam este fim de semana. A 1.ª divisão cumpre a nona jornada, este sábado, às 16 horas, com os seguintes encontros: Pedome – Aderm, Cajada-Mal, Castelões-Acura, Adespo-Outeirense, S. Martinho-Requionenses e Esmeriz-Grac.

A AD Pedome lidera a classificação, com 21 pontos, seguida do Outeirense, Acura e Cajada, todos com 16 pontos.

Também no sábado, joga-se a terceira jornada da 2.ª divisão: Adespo-Barrimau (15H), Novais-Louredo (16H), Jasp-Landim (16H), Covense-Riba d´Ave HC (18h30) e Adere-Flor do Monte (18h30). Nesta divisão, Riba d´Ave, Barrimau e JASP estão no topo da classificação, todos com 6 pontos.

O campeonato de veteranos joga na noite desta sexta-feira a sétima jornada: Pedome-Barrimau (20h30), Grac-S. Mateus (20h30), Cajada-Covense (20h30) e Oliveirense-Bairrense (21H). A Acura folga nesta jornada. O Covense, com 15 pontos, lidera a classificação, seguido do Pedome e S. Mateus, ambos com 12 pontos.