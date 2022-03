Famalicão: PS diz que o Teatro Narciso Ferreira precisa de uma programação de qualidade e diversificada

Paulo Cunha deseja aos deputados do PSD bom desempenho na defesa do distrito de Braga

Os deputados do PSD eleitos, pelo distrito de Braga, nas últimas eleições legislativas tomam posse esta terça-feira, e o presidente da Distrital de Braga do PSD, Paulo Cunha, deseja a todos «um bom desempenho na defesa dos interesses do país e da região».

Paulo Cunha recorda que a lista de deputados, onde está o famalicense Jorge Paulo Oliveira, «aliou a experiência com a renovação, mostrando que Braga tem no PSD quadros de elevada qualidade que dignificam a representação do distrito nas diversas temáticas fundamentais para a região».

O dirigente, em nota de imprensa, reitera que a região de Braga «tem de ser cada vez mais encarada como um dos eixos fundamentais para o desenvolvimento do país no seu todo», acredita que «os deputados do PSD têm assumido este desígnio» e manifesta a sua convicção «que irão continuar a fazê-lo».

O famalicense que lidera a estrutural distrital social-democrata assinala, também, que o trabalho dos eleitos «será ainda mais relevante nesta legislatura em que teremos pela frente uma maioria absoluta. Compete aos nossos representantes serem vigilantes na fiscalização da ação governativa, dialogantes com os agentes do território, nomeadamente as instituições de ensino, o nosso tecido económico, a nossa dinâmica associativa, a irreverência dos nossos autarcas e interventivos na reivindicação dos projetos que o distrito legitimamente ambiciona».