Famalicão: PS diz-se «na primeira linha de defesa da maternidade»

João Dias e Bernardino Soares, do PCP, participaram em ações públicas no distrito, em defesa do Serviço Nacional de Saúde e, particularmente, na continuidade da maternidade de Famalicão. Na denominada Tribuna Pública “Salvar o SNS, Não a novos cortes e encerramentos!”, os intervenientes abordaram a circunstância de que a pretexto da conclusão do estudo elaborado pela Comissão para Reforma das Maternidades e informação pública de recomendações de novos cortes no Serviço Nacional de Saúde, estarem em circulação notícias que apontam o encerramento da maternidade do Hospital de V.N. Famalicão.

O PCP expressou «uma profunda preocupação» pelo facto do Governo do PS «não ter ainda rejeitado publicamente a possibilidade de encerramento da maternidade», colocando um ponto final «na especulação em torno desta matéria», que, segundo os comunistas, «contribui para a campanha perniciosa em curso movida por setores políticos e sociais empenhados na crescente privatização do SNS com o intuito de promoverem o negócio da doença»

No encontro, foram sublinhadas as boas condições que a maternidade oferece às parturientes e às famílias, resultado das recentes obras de melhoramento dos espaços onde funcionam os serviços de Ginecologia e Obstetrícia do hospital.

Foi recordado, ainda, que a população de V.N. Famalicão «tem vindo a ser prejudicada com encerramentos de unidades de saúde, de que são exemplos os centros de saúde de Landim, Arnoso Santa Maria, e com as consequências das políticas de desinvestimento levadas a cabo por sucessivos governos PS, PSD e CDS».

Nesta ação, para além de João Dias e Bernardino Soares, usaram ainda da palavra Hélder Matos, da Comissão Concelhia de V.N. Famalicão do PCP, e Tânia Silva, membro da Assembleia Municipal de V.N. Famalicão.