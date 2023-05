Famalicão: PS e PAN querem esclarecimentos sobre eventual destruição da ecopista de Lousado

O Dia Internacional da Família celebra-se segunda-feira, 15 de maio, e em Vila Nova de Famalicão há uma “Conversa em Família” com quatro cidadãos de nacionalidades diferentes num debate sobre a diversidade cultural nas famílias, as diferentes crenças, costumes e tradições. A iniciativa vai decorrer no café-concerto da Casa das Artes, a partir das 19h30, e é de entrada livre.

As celebrações promovidas pela Câmara Municipal de Famalicão prosseguem no dia 17, entre as 10 e as 12h30, na Praça – Mercado Municipal, com um showcooking para uma viagem gastronómica por diferentes culturas.

O Mês da Família termina no dia 21 de maio, com uma visita guiada aos Paços do Concelho, às 10h30, e com uma tarde de lazer e animação na Praça D. Maria II, entre as 15 e as 17 horas, que terminará com a interpretação do Hino da Família.