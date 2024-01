Famalicão: PS indica Eduardo Oliveira para a lista por Braga

Famalicão: Pedro Alves na estrutura do Conselho Nacional do Chega

Pedro Alves, presidente da Comissão Política Concelhia do Chega, foi reconduzido como Conselheiro Nacional do Partido. O momento foi a Convenção Nacional, que teve lugar em Viana do Castelo, de 12 a 14 de janeiro, e que reelegeu André Ventura como líder nacional, com 98,9% dos votos. A estrutura de Famalicão esteve presente com 20 delegados.

A Comissão Política Concelhia do Partido Chega orgulha-se da aprovação da moção “Desafios à Governação do Chega na Defesa de Portugal – Recuperação do Controlo Sobre as Fronteiras e a Imigração”.