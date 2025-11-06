Famalicão: PS lamenta perda de habitações e exige consequências

Esta quinta-feira, em sede da reunião de Câmara, os vereadores do Partido Socialista lamentam «profundamente» que três candidaturas no âmbito da Oferta Pública de Aquisição de Imóveis – 1.º Direito não tenham conseguido obter o licenciamento e Famalicão tenha deixado de ter mais 66 habitações públicas. «É grave», frisou o vereador Ivo Sá Machado, que «8 milhões de euros do PRR tenham sido perdidos».
O autarca da oposição no município de Famalicão, eleito a 12 de outubro, realça que há uma enorme carência de habitação a preços acessíveis que obriga famílias a retirarem à alimentação para poderem pagar a casa.
A fundamentação apresentada pelas empresas, para que não tenham conseguido os licenciamentos, também não satisfaz o PS. Sá Machado pede consequências, por parte da Câmara, para as duas empresas que não levaram os processos avante.