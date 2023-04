Famalicão: PS organiza debate sobre Fundos Europeus

A Concelhia do PS organiza, no dia 5 de maio, sexta-feira, um jantar-debate com empresários para falar de fundos europeus. O evento realiza-se no Restaurante “O Ponto”, no centro da vila de Ribeirão, às 20h00, e o orador é o Secretário de Estado do Planeamento Eduardo Pinheiro, que vai partilhar com os empresários as últimas informações sobre os fundos da União Europeia no âmbito do Programa Portugal 2030 e PRR, estando disponível para tirar todas as dúvidas.

O tema deste debate é “O concelho de Famalicão e o desafio dos fundos da União Europeia”.

«Queremos que a aplicação dos fundos comunitários seja um sucesso no concelho de Famalicão. E os apoios disponíveis para as nossas empresas são fundamentais para que tenhamos mais e melhor emprego para todos», afirma Eduardo Oliveira, presidente do PS famalicense.

Segundo o Partido Socialista, «todos têm um papel importante a desempenhar no desenvolvimento e na utilização dos fundos europeus». Eduardo Oliveira lembra que o partido «tem defendido a importância da participação ativa de todos os setores da sociedade, incluindo os empresários».

As inscrições para o jantar-debate podem ser feitas até ao dia 4 de maio através do e-mail C-famalicao@ps.pt da Concelhia do PS.