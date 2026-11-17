O Partido Socialista de Famalicão realiza, no dia 7 de dezembro, o seu tradicional jantar de Natal. O momento de convívio e de união entre militantes e simpatizantes, que também assinala esta quadra festiva, está marcado para a Quinta Palácio Rauliana.

As inscrições para o jantar já se encontram abertas e são válidas até ao dia 1 de dezembro, podendo ser feitas com os responsáveis de freguesia do PS ou através do e-mail famalicao@ps.pt.

Em comunicado, o PS de Famalicão convida para este momento que considera de «confraternização e partilha» que também serve para «reforçar o diálogo e a proximidade com a comunidade famalicense».