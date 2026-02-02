Famalicão: PS pede esclarecimentos sobre educação, alimentação escolar e apoio a clubes

Na última reunião de Câmara, duas propostas, relacionadas com a educação e desporto, geraram contestação da parte dos vereadores do Partido Socialista, que se queixaram de falta de informação e transparência.

Uma das propostas está relacionada com as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) lecionadas no concelho, nomeadamente as ministradas por entidades externas, como associações ou IPSS. O Partido Socialista perguntou se os animadores e docentes apresentavam registo criminal, recordando que todos os profissionais que trabalham com menores estão legalmente obrigados a apresentar registo criminal, incluindo os professores pertencentes aos quadros do Ministério da Educação.

O presidente da Câmara perguntou se estava a denunciar algo em concreto, mas não obteve resposta, acabando por responder que não se pode desconfiar das associações.

Os eleitos quiseram saber da qualidade nutricional das ementas nas escolas e se há alternativa vegetariana. Acabaram esclarecidos de que o nutricionista da Câmara procede a essa regulação. Isto porque há escolas que têm cantina própria e outras têm as refeições confecionadas fora. A alternativa vegetariana é duas vezes na semana.

A outra discussão foi sobre o apoio a vários clubes concelhios para a manutenção dos campos relvados. A proposta assentava num orçamento único, algo que os socialistas discordam e a proposta acabou retirada para voltar a uma próxima reunião. Os vereadores do PS reiteraram que defendem o apoio aos clubes, «desde que assente em procedimentos claros, legais e transparentes».