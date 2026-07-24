O Partido Socialista apresentou nos serviços municipais um requerimento onde pede informações à Câmara sobre perdas de água nas redes de abastecimento público.

O vereador Ivo Sá Machado apresentou o requerimento na última reunião de Câmara (dia 23), e aguarda as respostas para as causas da água não faturada entre os 35% e os 45%, segundo a ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, citada pelo Jornal Expresso, «o que nos parece um valor grave», refere o PS.

No requerimento, os socialistas realçam que, segundo a ERSAR, os concelhos vizinhos registam perdas inferiores, e citam Santo Tirso e Trofa abaixo dos 25%, além de outros, com exceção de Guimarães no intervalo dos 25% a 35%.

Além das perdas, o Partido Socialista pretende saber qual o valor estimado das perdas e qual aquele que é suportado pela Câmara; qual o plano no atual mandato para o combate às perdas; quais as obras em curso e quais as previstas; entre outros pedidos de informação relacionados com o tema. «Mais do que acusar, torna-se sensato perceber as razões para o presente relato», referindo-se ao relatório da ERSAR.