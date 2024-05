Famalicão: PS propõe criação de Fundo Ambiental Municipal de 567 mil euros

“25 de Abril de 1974, Quinta-feira” é o mais recente livro do prestigiado fotógrafo português Alfredo Cunha, desenvolvido com o contributo de Vhils, Rodrigo Leão, Carlos Matos Gomes, Adelino Gomes e Fernando Rosas. A apresentação acontece esta sexta-feira, 3 de maio, pelas 17h30, no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, com a presença do autor, bem como do Capitão de Abril, Carlos Matos Gomes. A sessão inclui a projeção de um filme composto por fotografias de Alfredo Cunha, com banda sonora do consagrado Rodrigo Leão.

Alfredo Cunha reuniu nesta obra imagens, algumas inéditas, repartidas pelos temas: “Guerra Colonial”, com texto de Carlos Matos Gomes; “Dia 25 de Abril”, com texto de Adelino Gomes, repórter que acompanhou os acontecimentos; e “Depois de Abril”, com texto de Fernando Rosas, historiador e protagonista dos anos quentes de 1974-1975.

A obra, editada pela Tinta-da-China, com o apoio da Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, inclui, também, gravuras criadas pelo artista Vhils sobre algumas das fotografias.

A apresentação de “25 de Abril de 1974, Quinta-feira” faz parte do programa municipal das comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, desenvolvido pelo Município de Famalicão, através da Comissão de Honra e Científica das celebrações municipais, em articulação com a comissão nacional. A programação completa está em www.famalicao.pt .

Recorde-se que está patente na Praça – Mercado Municipal de Famalicão uma exposição fotográfica de Alfredo Cunha, composta por algumas das imagens mais icónicas do golpe militar de 25 de abril de 1974.