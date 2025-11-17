Concelho

Famalicão: PS propõe Fundo de Emergência de um milhão para ajudar pessoas afetadas pelo mau tempo

O PS propõe a abertura de um Fundo de Emergência Municipal, no valor de um milhão de euros, para ajudar as pessoas afetadas pelo mau tempo. O partido liderado por Eduardo Oliveira sugere um montante máximo de até dois mil euros por pessoa ou agregado familiar e até três mil euros para pequenas e microempresas.

Uma ajuda que o PS quer que chegue de forma célere às freguesias e pessoas afetadas.

Em primeiro lugar, propõe que a ajuda seja para acudir bens de primeira necessidade como alimentos, vestuário, pequenos eletrodomésticos, etc. Isto após verificação da situação pelos serviços da Câmara Municipal, «recorrendo por analogia às regras vigentes para apoios sociais».

No que diz respeito a pequenas empresas, a ajuda proposta vai até três mil euros, após verificação técnica e mediante o montante não comparticipado pela respetiva apólice de seguro.

Além do Fundo de Emergência, o PS propõe que a Câmara Municipal proceda ao levantamento rigoroso dos danos provocados pela intempérie na rede viária; que quantifique os mesmos e, após análise, apresente no espaço de 15 dias proposta ao órgão executivo visando a sua resolução.

O Partido Socialista considera que a Proteção Civil teve uma boa reação no auxílio às populações e freguesias, mas entende que o dirigente máximo da Proteção Civil municipal devia ter adotado uma postura mais interventiva, através, por exemplo, da difusão de mensagens de apelo e recomendação às populações.

Segundo o PS, o que se verificou em Vila Nova de Famalicão teria tido enquadramento no estado de alerta municipal, decisão que teria permitido «melhor coordenação dos serviços e agentes de proteção civil», mobilização mais célere de recursos e reforço da colaboração obrigatória por parte de entidades privadas e cidadãos, «o que poderia ter minorado efeitos como os que se verificaram nalgumas infraestruturas rodoviárias e de saúde».

Famalicão: Mais de 5 mil alunos participam no Corta-Mato Escolar

Mais de cinco mil alunos do concelho de Famalicão participam esta semana no Corta-Mato Escolar, uma tradição desportiva que se mantém ano após ano, aliando educação à prática desportiva. O evento arrancou esta terça-feira, no Parque da Devesa, com cerca de 2 300 alunos, de infantis a juniores, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco.

Esta quarta-feira foi a vez dos alunos do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, em Joane, participarem na competição. A corrida decorreu no Parque da Ribeira, com cerca de meio milhar de participantes. Em simultâneo, centenas de alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II e Agrupamento de Escolas de Ribeirão desafiaram-se a dar o seu melhor no Parque da Devesa.

A semana dedicada à atividade física inclui ainda as provas do Agrupamento de Escolas D. Sancho I e Colégio Machado Ruivo, na quinta-feira, e do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, do Agrupamento de Escolas de Gondifelos e da ALFACOOP – Cooperativa de Ensino, a fechar a semana desportiva.

O Corta-Mato Escolar é uma iniciativa inserida no programa Desporto Escolar do Ministério da Educação, em parceria com os agrupamentos de escolas famalicenses, e conta com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Famalicão: Nova direção da ULS quer apresentar resultados no primeiro trimestre de 2026

O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave realizou, na terça-feira, dia 18, a primeira reunião de trabalho. Uma oportunidade para apresentar a estratégia e visão para o próximo mandato.

A equipa liderada por Luís Vales acredita que no final do primeiro trimestre do próximo ano já será possível ver resultados concretos do trabalho conjunto.

Segundo a nova direção, a estratégia assenta «na transparência, na consciencialização de decisões e na preparação rigorosa das operações». Fala numa «transformação cultural profunda» sustentada numa «estratégia clara, numa liderança próxima e numa execução rigorosa» para afirmar a ULS Médio Ave numa «referência regional e nacional» na qualidade dos cuidados de saúde prestados.

Luís Vales destacou quatro eixos estratégicos de atuação: valorização das equipas e pessoas, integração de cuidados, investimento em infraestruturas e digitalização.

Ana Couto, vogal executiva, com responsabilidades financeiras, realçou que a ULS Médio Ave atravessa «uma situação financeira crítica, marcada por subfinanciamento e ausência de fluxo de caixa positivo». Neste capítulo, sublinhou a urgência de executar, até 30 de junho de 2026, os projetos financiados pelo PRR.

O enfermeiro diretor, Pedro Raul Silva, lembrou que «profissionais motivados produzem mais e melhor», assumindo o compromisso de manter portas abertas ao diálogo e à interajuda.

A diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Mariana Carrapatoso, referiu a necessidade de agilizar processos ligados à mobilidade de recursos humanos, e evidenciou a importância de ter um Plano Local de Saúde da ULS Médio Ave, para orientar as prioridades da região.

Germano Cardoso, diretor Clínico para os Cuidados Hospitalares, defendeu a importância da colaboração e do diálogo entre serviços, convidando os profissionais a partilharem dificuldades e propostas de melhoria e transformação.

No final da reunião, entre perguntas e respostas, foi vincada a importância de melhorar a segurança e a eficiência no transporte de doentes; corresponder aos desafios da informática; reforçar a instituição com mais recursos humanos e tecnológicos; melhorar a comunicação interna e garantir autonomia das unidades de gestão.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em loja de eletrodomésticos

Na tarde desta quarta-feira teve início um incêndio numa loja de eletrodomésticos, na freguesia de Outiz, em Famalicão.

O alerta para a Avenida Jorge Reis surgiu pouco depois das 16h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que procedem, neste momento, à extinção das chamas.

A origem do incêndio ainda não é conhecida e não há registo de feridos.

Famalicão: Jogo da quarta eliminatória da Taça arbitrado por Diogo Rosa

A partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, entre o Estoril Praia e o FC Famalicão será arbitrado por Diogo Rosa, da AF Beja.
Paulo Brás e Hugo Marques são os assistentes e José Rodrigues o 4.º árbitro.
A partida está marcada para as 18 horas do próximo sábado, no Estádio António Coimbra de Mota.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes na Loja Oficial, sob as seguintes condições: bilhete – 5 euros (venda até às 19 horas desta sexta-feira); bilhete e transporte – 20 euros (marcação de transporte até às 19 horas desta quinta-feira); o autocarro sai às 12 horas.

Famalicão: Helena Freitas vence Grande Prémio Ciência Viva

Helena Freitas, professora e investigadora da Universidade de Coimbra e dirigente do Parque de Serralves, no Porto, venceu o Grande Prémio Ciência Viva 2025, da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

O galardão, que será entregue no dia 24 de novembro, em Lisboa, premeia a famalicense pelo papel na «investigação pioneira sobre ecofisiologia de populações vegetais terrestres e costeiras, ecologia de plantas e espécies invasoras, gestão agrícola e florestal e adaptação às alterações climáticas».

Helena Freitas, titular da cátedra da Unesco para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, diz que a atribuição do prémio «enche-me de uma alegria profunda e de uma imensa gratidão. Este reconhecimento tem um significado muito especial, por via da Ciência Viva – uma agência que acompanho e acarinho desde a sua génese e que desempenha um papel absolutamente único na promoção e difusão da cultura científica, sobretudo junto das gerações mais jovens», em declarações à Universidade de Coimbra.

Os Prémios Ciência Viva reconhecem intervenções de mérito excecional na divulgação científica e tecnológica em Portugal, de Acordo com uma seleção feita pelos representantes das instituições científicas associadas da Ciência Viva.

A premiada, além das funções já referidas, é ainda fundadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional.

Famalicão: LIPAC abre inscrições para o projeto “Mãos que cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária já arrancou com o projeto dirigido a crianças e famílias do concelho, intitulado “Mãos que Cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”, que tem o apoio BPI Fundação “La Caixa” Infância, com 26.080.00 euros.

As inscrições já se encontram abertas e as atividades terão início a dois de dezembro, na sede da LIPAC. Para se inscreverem as famílias podem usar o email lipac.geral@gmail.com ou os contactos telefónicos 252 376 309/ 912 323 948.

Segundo a direção da LIPAC, presidida por Ivone Calafate, o projeto nasce da necessidade crescente de apoiar crianças que enfrentam vulnerabilidade emocional, social e escolar, bem como as suas famílias, através de uma abordagem multidisciplinar.

Este projeto assenta no desenvolvimento de competências emocionais e sociais para fortalecer autonomia e a resiliência infantil; na promoção da saúde mental infantil e práticas de bem-estar, pelo acompanhamento psicológico para crianças e Encarregados de Educação; e no envolvimento das famílias e da comunidade na promoção do bem-estar infantil.

A LIPAC realça que o objetivo é fortalecer a inclusão social, promover igualdade de oportunidades e proporcionar um espaço seguro onde crianças e famílias possam trabalhar dificuldades, desenvolver competências e melhorar o seu bem-estar.