Concelho, Política

Famalicão: PS propõe mais apoio financeiro aos bombeiros e à Cruz Vermelha

O Partido Socialista propõe que a Câmara Municipal delibere atribuir 9 mil euros mensais, durante 10 meses, às três corporações de Bombeiros do concelho e ao Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa. Seria uma medida excecional, de cariz financeiro, com o objetivo de contribuir «para o equilíbrio dos seus orçamentos e investimento em meios de socorro e equipamentos de proteção».

Com esta medida, o PS defende «um reforço claro do apoio municipal às entidades que, diariamente, asseguram o socorro, a emergência pré-hospitalar, o transporte de doentes e a proteção de vidas humanas no concelho. É imperioso que se encontrem formas de compensação ao esforço no cumprimento da sua nobre função», afirmou Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão.

O Partido Socialista (PS) de Famalicão apresentou esta proposta na última reunião de Câmara. No documento, os vereadores do PS sublinham que as corporações de bombeiros e os próprios bombeiros «são reconhecidos pela sociedade civil como de elevado interesse público, seja no transporte de doentes, na prevenção e combate a incêndios e socorro de feridos». Destacam também, de forma semelhante ao das corporações de bombeiros, a ação da Cruz Vermelha Portuguesa, com a diferença de a sua ação incidir na vertente de socorro de feridos e transporte de doentes.

Deixe um comentário

Famalicão: ARTIS conquista prémios internacionais e vai a três finais mundiais

Mais de 40 alunos da ARTIS, com idades entre os 8 e os 17 anos, conquistaram prémios em três das mais prestigiadas competições internacionais de dança, garantindo ainda o convite para as finais mundiais em Houston (Texas), Dublin e San Sebastián.

Aconteceu entre 13 e 22 de fevereiro, no Global Dance Open (Braga), na Dance World Cup (Porto) e no Youth America Grand Prix (Lagoa). Competições onde a escola alcançou lugares de pódio e distinções especiais em diferentes escalões.

No Global Dance Open, a ARTIS conquistou o 1.º lugar com Mazurka (Grupo Repertório Clássico – Escalão Júnior, coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.º lugar em Solo Contemporâneo (Gonçalo Cândido); o 3.o lugar em Solo Clássico Júnior (Lavínia Martins; 3.o lugar em Solo Clássico Sénior (Dalila Navio). Dalila Navio recebeu ainda o prémio especial Artist of the Globe 2026 Nominee e uma bolsa de estudos para a Joffrey Ballet School, em Nova Iorque.

Na Dance World Cup, a escola arrecadou: o 1.° lugar — Mini Solo Ballet (Maria Pinto); o 1.° lugar – Children Large Group Classical Ballet & Repertoire com Czardas (coreografia de Ana Filipa Costa); o 2.° lugar – Children Solo Ballet (Lavínia); o 2.° lugar – Mini Small Group Contemporary (coreografia de Frederico Granjo). Prémio de Melhor Coreografia, atribuído pelo júri à peça Czardas de Ana Filipa Costa.

Já no Youth America Grand Prix, a ARTIS alcançou o 3.º lugar em Pas de Deux Contemporary com Wonder (coreografia de David Murta), além de integrações no TOP 6 (Contemporary Pas de Deux) e TOP 12 (Large Ensemble com Non, rien de rien, coreografia de Michael Cassan). O aluno Gonçalo Cândido, que dança apenas há 1 ano, já conquistou 3 bolsas de estudo, uma delas nos EUA: Academy of Dance University of Music & Performing Arts Mannheim – Short Term Scholarship, International Contemporary Masters – Summer Intensive Scholarship, Nashville Contemporary Ballet Program – Summer Intensive Scholarship.

Famalicão: Av. de França cortada ao trânsito esta terça-feira

O trânsito vai estar condicionado esta terça-feira, 3 de março, na Avenida de França, em Famalicão, devido a trabalhos de poda de árvores.

Segundo a informação divulgada, o corte de trânsito vai decorrer entre as 09h00 e as 17h00, no sentido ascendente, no troço entre as traseiras da Escola Secundária Júlio Brandão, junto à Pastelaria Madrugada, e o cruzamento que dá acesso à entrada principal da escola.

Durante este período, a circulação automóvel será desviada pela zona posterior da escola, em direção ao Mercadona.

Famalicão: Crianças das escolas de Outiz e Cavalões vão mimar as mulheres

No próximo domingo, 8 de março, a Associação de Pais de Outiz e Cavalões assinala o Dia da Mulher com uma Feirinha de Doces, entre as 8h30 e as 12 horas, junto à igreja de Cavalões.

No local serão vendidos doces, salgados, bolos, café e outros bens oferecidos pelas famílias de todas as crianças. O objetivo é angariar verbas para as atividades que a associação desenvolve para as crianças ao longo do ano letivo, no caso os alunos das escolas EB1 de Outiz, EB1 de Cavalões e o Jardim de Infância de Outiz.

O certame contempla, ainda, um “miminho” simbólico para todas as mulheres passarem pela feira.

Famalicão: Já é conhecido o programa da Semana Santa

O programa da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão decorre de 21 de março a 12 de abril, uma organização da Confraria Santas Chagas, com o apoio da Câmara Municipal.

Das várias atividades, realce para a quinta Caminhada pelo Património Religioso e Histórico, logo no primeiro dia e com inscrições até ao dia anterior. A Via Sacra Jovem acontece na noite do dia 27 de março, e a quarta edição do concurso “O Doce de Páscoa de VN Famalicão” decorre no dia 28 de março, na Praça-Mercado. Esta iniciativa faz parte da quinta edição do certame Páscoa Doce que decorre nesse fim de semana, na Praça D. Maria II.

A bênção e procissão de ramos é na manhã do dia 29, às 10 horas, na Praça 9 de Abril, ficando a tarde reservada para o 5.º Cortejo Bíblico, a partir do salão paroquial.

Como é tradição, do programa também constam as procissões Ecce Homo, no dia 2 de abril, a procissão do Enterro do Senhor, no dia 3 de abril, momentos que chamam muitos fiéis às ruas da cidade.

Para além de vários momentos musicais ao longo dos vários dias, a programação encerra no domingo, 5 de abril, com a saída dos compassos e a eucaristia solene. No entanto, de 4 a 12 de abril, na Rua Manuel Pinto de Sousa, junto ao centro paroquial, estará patente uma exposição de cruzes floridas.

Famalicão: PCP organiza mais uma palestra do ciclo “Anda Daí” com Rui Mota

A Comissão Concelhia do PCP de Famalicão realiza, no dia 7 de março, a segunda sessão do ciclo “Anda Daí”. Desta vez, sobre os “105 anos de história, presente e futuro”, integrado nas comemorações do percurso centenário do Partido Comunista Português. Tem início às 15 horas, no Centro de Trabalho do PCP, com a participação de Rui Mota.

Segundo a direção concelhia do PCP, fazem todo o sentido estes debates porque a sociedade vive «num contexto marcado pelo agravamento da exploração, pelo ataque aos direitos e por uma intensa ofensiva ideológica do capital». Daí, «a afirmação da memória histórica e da atualidade do projeto político do PCP é parte inseparável da luta dos trabalhadores e do povo. Celebrar 105 anos é afirmar a continuidade da luta, a força do presente e a confiança no futuro», afirmam.
O debate é dirigido «a militantes e não militantes, a todos os que recusam a resignação e acreditam que a política é instrumento de transformação da realidade», afirma a organização.

Famalicão: Mário Oliveira distinguido pela Federação Internacional de Xadrez

Durante a cerimónia de encerramento do Campeonato Nacional de Jovens de Xadrez Rápido, realizada no passado sábado, no Colégio Calvão, em Vagos, Mário Oliveira foi distinguido pela FIDE com o título de Associate Organizer, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 13 anos na direção do Torneio Internacional Cidade de Famalicão.

O título de Associate Organizer é atribuído pela Federação Internacional a dirigentes com experiência comprovada na organização de eventos internacionais, representando um reconhecimento formal da competência, rigor e qualidade organizativa demonstradas ao longo dos anos.

Esta distinção internacional valoriza o percurso individual do famalicense Mário Oliveira, mas também o contributo do movimento xadrezístico do distrito de Braga para o panorama nacional e internacional.

O próximo objetivo de Mário Oliveira passa pela obtenção do título máximo de International Organizer, distinção que representa o mais elevado grau de certificação organizativa da FIDE. Paralelamente, pretende elevar o Torneio Internacional Cidade de Famalicão à Categoria A, com um prize money global de 8.500 euros, reforçando o seu posicionamento competitivo e a sua capacidade de atrair jogadores titulados de maior expressão internacional.

Mário Oliveira reafirma «o compromisso de continuar a elevar o padrão organizativo dos eventos nacionais e internacionais, contribuindo para afirmar Portugal como referência no panorama do xadrez mundial».