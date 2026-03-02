Famalicão: PS propõe mais apoio financeiro aos bombeiros e à Cruz Vermelha

O Partido Socialista propõe que a Câmara Municipal delibere atribuir 9 mil euros mensais, durante 10 meses, às três corporações de Bombeiros do concelho e ao Núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha Portuguesa. Seria uma medida excecional, de cariz financeiro, com o objetivo de contribuir «para o equilíbrio dos seus orçamentos e investimento em meios de socorro e equipamentos de proteção».

Com esta medida, o PS defende «um reforço claro do apoio municipal às entidades que, diariamente, asseguram o socorro, a emergência pré-hospitalar, o transporte de doentes e a proteção de vidas humanas no concelho. É imperioso que se encontrem formas de compensação ao esforço no cumprimento da sua nobre função», afirmou Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão.

O Partido Socialista (PS) de Famalicão apresentou esta proposta na última reunião de Câmara. No documento, os vereadores do PS sublinham que as corporações de bombeiros e os próprios bombeiros «são reconhecidos pela sociedade civil como de elevado interesse público, seja no transporte de doentes, na prevenção e combate a incêndios e socorro de feridos». Destacam também, de forma semelhante ao das corporações de bombeiros, a ação da Cruz Vermelha Portuguesa, com a diferença de a sua ação incidir na vertente de socorro de feridos e transporte de doentes.