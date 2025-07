Famalicão: PS propõe novo hospital, 600 casas a custo controlado, shopping no centro c/cinema

Eduardo Oliveira, o candidato do PS à Câmara de Famalicão, compromete-se, em caso de vitória nas autárquicas, a abrir um novo ciclo de desenvolvimento no concelho com três grandes projetos: a construção de 600 habitações, ao longo de quatro anos, a custos controlados, um novo centro comercial na cidade ao ar livre e com cinema, e a construção de um novo hospital.

As propostas foram tornadas públicas durante a sessão de apresentação dos candidatos a vereador, que decorreu este sábado, no Parque da Devesa, perante uma plateia repleta de militantes do partido.

O novo centro comercial, a instalar-se no coração da cidade, pretende dar uma nova vida ao comércio local e reforçar a atratividade do centro urbano. A habitação acessível surge como resposta à crescente dificuldade dos jovens e famílias em fixar-se no concelho, e a construção de um novo hospital representa um compromisso que o candidato assume na área da saúde e bem-estar, com o objetivo de reforçar a qualidade do serviço prestado.