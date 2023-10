Famalicão: PS propõe oferta dos cadernos de atividades a todos os anos do 1.º Ciclo

Os vereadores do Partido Socialista sugerem que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão ofereça os cadernos de atividades a todos os alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, e não só aos dos dois primeiros anos, como acontece até agora.

Na proposta do PS, que foi entregue nos serviços municipais, para ser discutida na reunião do executivo municipal, os vereadores solicitaram que esta medida seja incluída nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2024.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão oferece os cadernos de atividades de Português, Matemática e Estudo do Meio aos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade, e o caderno de atividades de Inglês aos alunos do 3.º ano. Não beneficiam deste apoio (exceto a inglês) os alunos que frequentam o 3.º e 4.º ano de escolaridade. Enquanto que o Governo português disponibiliza manuais escolares gratuitos a todos os alunos que frequentam o ensino público ou estabelecimentos de ensino particular com contrato de associação.

Para justificar esta medida, o PS menciona o atual contexto de crise económica atual.

Em comunicado, os socialistas realçam que o Primeiro Ciclo do Ensino Básico é o nível de ensino em que as crianças tomam contacto, de modo mais sistematizado, com a aprendizagem de novos conhecimentos e competências, adquirindo capacidades fundamentais para a participação ativa na sociedade e a aprendizagem ao longo da vida. «Neste nível de ensino a prática de exercícios de leitura, escrita e de raciocínio é fundamental para o sucesso educativo dos alunos», sublinham.

«Para tal, é muito importante que os alunos tenham disponíveis materiais pedagógicos de exercícios e atividades impressos, não só porque nem todos têm acesso generalizado aos recursos digitais, mas também porque tal facilita o desenvolvimento pedagógico e cognitivo, a inteligência prática e a inteligência linguística das crianças, mas também porque nem todos os alunos têm acesso generalizado aos recursos digitais», apontam.