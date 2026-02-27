Famalicão: PS propõe reforço de verbas para as freguesias afetadas pelo mau tempo

Por causa do mau tempo, que teve impacto também nos espaços públicos e nas ruas da responsabilidade das Juntas de Freguesias, chamadas vias vicinais, o Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão apresentou, na última reunião de Câmara, uma proposta para reforçar os meios financeiros atribuídos às freguesias.

O PS atesta que nem o aumento de 20% nas verbas livres vai fazer face aos gastos adicionais. E, perante a emergência nas respostas, propõe que ao reforço das verbas livres sejam acrescentados mais 20%.

Em primeiro plano, Eduardo Oliveira disse que «a incerteza dos tempos de agora, que inevitavelmente trarão desafios, para os quais se requerem respostas capazes, deve, desde já, convocar um melhor planeamento, ordenamento e prudência nas decisões futuras».

«Vila Nova de Famalicão registou danos significativos e seguramente alguns avisos, que deverão motivar um comportamento responsável, prudente, capaz de antecipar ocorrências, que em muito poderá amenizar eventuais futuras catástrofes», continuou Eduardo Oliveira.

Os socialistas solicitaram informação ao município para analisarem com rigor a situação no concelho, mas dizem que não obtiveram resposta.