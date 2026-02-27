Concelho, Política

Famalicão: PS propõe reforço de verbas para as freguesias afetadas pelo mau tempo

Por causa do mau tempo, que teve impacto também nos espaços públicos e nas ruas da responsabilidade das Juntas de Freguesias, chamadas vias vicinais, o Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão apresentou, na última reunião de Câmara, uma proposta para reforçar os meios financeiros atribuídos às freguesias.

O PS atesta que nem o aumento de 20% nas verbas livres vai fazer face aos gastos adicionais. E, perante a emergência nas respostas, propõe que ao reforço das verbas livres sejam acrescentados mais 20%.

Em primeiro plano, Eduardo Oliveira disse que «a incerteza dos tempos de agora, que inevitavelmente trarão desafios, para os quais se requerem respostas capazes, deve, desde já, convocar um melhor planeamento, ordenamento e prudência nas decisões futuras».

«Vila Nova de Famalicão registou danos significativos e seguramente alguns avisos, que deverão motivar um comportamento responsável, prudente, capaz de antecipar ocorrências, que em muito poderá amenizar eventuais futuras catástrofes», continuou Eduardo Oliveira.

Os socialistas solicitaram informação ao município para analisarem com rigor a situação no concelho, mas dizem que não obtiveram resposta.

Eletricistas da CEVE partem de Famalicão para ajudar zonas mais afetadas pelo mau tempo

A CEVE, cooperativa elétrica que desenvolve parte da sua atividade no concelho de Famalicão, está a colaborar na reposição da rede elétrica nas zonas do centro do país afetadas pelo temporal Tempestade Kristin. A iniciativa solidária foi denominada “CEVE Solidária – Kristin 2026”.

No passado domingo, partiu a primeira equipa, composta por três eletricistas, com destino a Leiria. Os trabalhadores seguiram em duas viaturas com o objetivo de apoiar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

Ao longo desta semana, a intervenção tem decorrido sobretudo na zona da Marinha Grande, onde os técnicos têm participado na reparação da rede de baixa tensão e na reposição de energia em várias habitações afetadas pelo mau tempo. A equipa tem sido recebida pela população com gestos de reconhecimento e agradecimento.

A cooperativa sublinha que, apesar de se tratar de um contributo modesto perante a dimensão dos estragos, esta ação representa um gesto importante de solidariedade e cooperação. A missão é motivo de orgulho para a CEVE, os seus cooperadores e trabalhadores.

Está ainda prevista a partida de mais duas equipas para reforçar o apoio no terreno nos próximos dias.

Famalicão: Em Vila do Conde «é para entrar forte para ganhar» (c/vídeo)

O guarda-redes Lazar Carević fez a antevisão ao jogo com Rio Ave Futebol Clube, da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendado para as 20h30 de domingo, em Vila do Conde.

O titular da baliza famalicense diz que o objetivo é vencer um adversário «de muita qualidade. Temos de entrar fortes para ganhar», avisa.

Chegado na época passada, sente-se «mais tranquilo e com muita confiança. Sinto-me bem, com a ajuda de todos. Quero continuar com bons jogos e boas defesas».

Confira as declarações de Lazar Carević

Famalicão: Grupo Cupertinos tem um novo álbum

O grupo vocal Cupertinos tem um novo trabalho, o quinto da sua coleção discográfica. Depois dos trabalhos dedicados a Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Pedro de Cristo e Filipe de Magalhães, em parceria com a conceituada editora Hyperion Records, o grupo dedica o novo registo a Francisco Garro, um dos mais destacados e intrigantes vultos da História e da Historiografia da Música em Portugal.

Garro, protagonista incontornável na transição entre os séculos XVI e XVII, foi Mestre da Capela Real de Lisboa por mais de três décadas, colaborando com Filipe de Magalhães – que o viria a suceder – e publicando, em 1609, dois volumes de obras sacras impressos na tipografia lisboeta de Pieter van Craesbeeck. Estas duas coleções constituem as fontes do alinhamento proposto pelo grupo vocal Cupertinos.

Este álbum – Masses, o Quam Pulchra Es & Cantate Domino — dá continuidade à série inteiramente dedicada à Polifonia Portuguesa e é lançado após mais um ano de intensa atividade do grupo Cupertino. Nesse período, o grupo realizou mais de 20 concertos, incluindo duas apresentações no Wigmore Hall, em Londres. O primeiro concerto, intitulado O Esplendor da Polifonia Portuguesa, foi recebido com grande entusiasmo. O segundo foi transmitido em direto pela BBC, alcançando uma audiência superior a 500 000 pessoas.

O Cupertinos foi fundado em 2009 pela Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Comunhão Pascal dos BV Famalicenses é no dia 22 de março

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Famalicenses cumpre, na manhã do dia 22 de março, a tradicional comunhão pascal.

A eucaristia, na Antiga Matriz, às 9 horas, e a sessão solene, às 10h30, são momentos altos desta cerimónia que começa bem cedo no Quartel Aníbal Alves Oliveira.

Às 7h45, decorre a formatura geral; às 8h15, o hastear das bandeiras, seguida da eucaristia. Às 10h15, tem lugar a receção às autoridades e convidados e, durante a sessão solene, serão entregues condecorações e promoções. No final, às 13 horas, tem lugar o almoço.

Famalicão: Equipa de ciclismo apresentada na Academia

Na tarde deste sábado, o Futebol Clube de Famalicão apresenta a equipa e projeto de ciclismo e BTT. O momento está marcado para as 16h30, no auditório da Academia do clube.
O projeto engloba atletas de diversos escalões e nas diferentes vertentes do ciclismo.

Tiago Ferreira, team manager da equipa, projeta uma temporada «com a ambição de representar, com brio e de forma orgulhosa, o Futebol Clube de Famalicão em todas as provas em a equipa estiver envolvida».
Recorde-se que esta secção está ativa no clube desde 2024.

Foto arquivo

Famalicão: Equipa sub-23 recebe o Benfica em jogo de entrada gratuita para sócios

Na tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa sub-23 do Famalicão recebe, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o Benfica. O jogo, da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, é da sétima jornada. Os sócios têm entrada gratuita.

A equipa treinada por Nicola Popovic apenas disputou quatro jogos e soma 8 pontos. O Benfica, com seis jogos, é o terceiro, com 12 pontos.