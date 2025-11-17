Famalicão: PS quer IMI na taxa mínima

O Centro de Estudos Camilianos recebe, no dia 22 de novembro, sábado, a terceira conferência “Ambientar-se” que será sobre o tema “Era do Lixo”. A iniciativa versará sobre os resíduos sólidos, com o objetivo de alertar a população e os decisores para a excessiva produção de lixo, ligada a baixas taxas de separação e reciclagem, mas sobretudo ao consumismo irrefletido da sociedade atual. Pretende, por isso, sensibilizar para a necessidade de uma mudança no estilo de vida e nas políticas relacionadas com o consumo e produção de resíduos.

Esta iniciativa, integrada na Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (EWWR), inclui, ainda, uma visita guiada às instalações do Centro de Tratamento de Resíduos Urbanos de Riba de Ave – V. N. Famalicão, da RESINORTE.

Quanto à conferência, haverá três painéis que incluirão a exibição de filmes e o debate com convidados.

Na primeira parte será discutido o tema geral dos resíduos sólidos, com o subtítulo “Resíduos: o lixo que fazemos”, e a exibição da longa-metragem “Lixo Fora de lugar” de Nikolaus Geyrhalter. O painel conta com a presença de Marisa Lima, engenheira do ambiente e diretora de marketing da Resinorte, e Hélder Pereira, jurista e vereador da Câmara Municipal de Famalicão. A moderação será de Alexandra Fernandes, bióloga e mestre em Ciências e Tecnologias do Ambiente.

Na segunda parte, dois vídeos curtos – “Oceanos de Plástico” (versão curta) e “Upstream: Microplastics in UK rivers” – darão o mote para o subtema da poluição pelo plástico: “Microplásticos: a água da vida contaminada”. Os convidados para este tema são Luís R. Vieira, doutorado em Biologia e investigador do CIIMAR, e Pedro Gomes, biólogo, doutorado em Ciências (Biologia) e professor auxiliar no Departamento de Biologia na Universidade do Minho. A moderação estará a cargo da jornalista Inês Pinto.

O último painel será dedicado à redução da produção de resíduos, intitulado: “Redução do consumo: menos é melhor”. Será exibido o vídeo “Lowsumerism – O Consumismo Consciente”, que abrirá a tertúlia/debate com Graça Rojão, doutorada em Sociologia, da CooLabora – Intervenção Social (Covilhã) e da Rede para o Decrescimento, Joana Costa e Yassine Benderra, microbióloga e osteopata, respetivamente, e mentores do projeto Joyas da Terra no Soajo. Cátia Vilaça, jornalista, fará a moderação deste painel.

A organização é conjunta com os parceiros Ambientar-se – o Município de Famalicão através da Equipa do Parque da Devesa e associações locais ligadas ao ambiente: AREA – Associação Amigos do Rio Este, Associação Famalicão em Transição, H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, contando ainda com a colaboração da AVE – Associação Vimaranense de Ecologia.

Esta edição conta também com o apoio da Resinorte e do Centro de Estudos Camilianos.

O Município de Vila Nova de Famalicão disponibiliza, mediante inscrição, transporte gratuito entre a Estação Rodoviária e o Centro de Estudos Camilianos, em Seide, bem como almoço, vegano e inclusivo.

Inscrições no link: https://tinyurl.com/CAmbientarse