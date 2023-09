Famalicão: PS quer mais explicações sobre Eco Parque de Cabeçudos

A cantora Bárbara Bandeira apresenta-se aos famalicenses, em concerto marcado para a noite do dia 23 de setembro, às 21h30, na Praça D. Maria II. A primeira parte do espetáculo estará na voz da famalicense Maria Gil. O concerto, de entrada livre, integra o Famalicão Youth Festival que, este ano, assinala o décimo aniversário da Casa da Juventude.

Inicialmente previsto para o anfiteatro do Parque da Devesa, razões técnicas e logísticas determinaram a alteração do local do espetáculo. Será, então, no centro da cidade que, no mesmo dia, a partir das 18 horas, recebe uma mostra de associações de estudantes.

Neste dia, acredita o presidente da Câmara Municipal, Famalicão «será o ponto de encontro dos jovens, numa noite que, com certeza, será memorável, tanto pelas artistas, como pelo facto de estarmos a celebrar uma década de existência da Casa da Juventude». Mário Passos regista, ainda, que os apoios e as políticas da autarquia para os jovens representam uma «aposta no futuro. Os jovens são uma das nossas maiores prioridades e estamos, por isso, muito atentos aos seus anseios e aos desafios que atualmente enfrentam».

Para além do Famalicão Youth Festival, a programação dos 10 anos da Casa da Juventude, que se assinalam na quarta-feira, dia 20 de setembro, terá outras atividades. No edifício dedicado aos jovens vão decorrer workshops e aulas gratuitas em torno de temas como hip hop, bateria, fotografia analógica, ilustração, refeições saudáveis, liderança, entre outros, bem como um espaço aberto às associações de estudantes de Famalicão. O programa contempla, ainda, atuações de Tunas Académicas e artistas locais. O corte do bolo de aniversário acontece às 17h30.

Realce, ainda, para as atuações das bandas jovens famalicenses ZUL, Mismatch e The Lightning Circle, a partir das 22h00, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, respetivamente.

Ao longo das celebrações, estarão expostos na Casa da Juventude, cartazes e fotografias, que ilustram as atividades que assinalam a primeira década do espaço, inaugurado em 2013.

A programação dos 10 anos da Casa da Juventude e informações sobre a participação nos workshops, em www.juventudefamalicao.org.