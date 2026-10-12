Na última reunião de Câmara, Eduardo Oliveira, vereador do Partido Socialista (PS), perguntou ao líder do executivo qual o orçamento da Feira Grande de São Miguel, já realizada no final de setembro.

O evento, que se prolongou por vários dias, contou com diversas iniciativas de promoção da gastronomia, saberes e costumes do mundo rural.

O vereador socialista lembrou que o orçamento e as atividades eram, habitualmente, discutidos em reunião de Câmara. Para o PS Famalicão, «a ausência de esclarecimentos sobre os custos de um evento desta dimensão suscita preocupação quanto à transparência na gestão dos recursos públicos e ao acesso dos vereadores da oposição à informação necessária para o exercício das suas funções».

Na reunião, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão disse não ter consigo informação sobre o montante gasto, mas prometeu responder por escrito ao vereador do Partido Socialista. Mário Passos não encontra razões para críticas, dizendo que muitas outras atividades organizadas pelo município não vêm à reunião de Câmara para debate e votação.