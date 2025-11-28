Famalicão: PS quer saneamento e água para todos os famalicenses

Os vereadores socialistas apresentaram uma proposta que visa o acesso de todos os famalicenses a água potável e saneamento. Tendo por base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) “Água Potável e Saneamento”, os socialistas propõem que o município assuma «como prioridade atingir uma taxa de cobertura de 100% na rede pública de abastecimento de água, bem como iniciar os trabalhos de requalificação das redes mais antigas (especialmente na área urbana do concelho), visando a sua substituição até 2029».
A proposta assenta na necessidade de assegurar que o concelho «está alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade gestão responsável dos recursos hídricos, através de uma abordagem integrada que inclui a gestão de resíduos, a melhoria da qualidade da água, a gestão da água para atividades económicas, o consumo responsável, a redução da poluição e o respeito pelo ambiente e ordenamento do território».
Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS e também vereador, diz que «são inúmeras as situações, de conhecimento de todos famalicenses, de problemas relacionados com saneamento no cento urbano».