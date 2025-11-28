Famalicão: PS quer saneamento e água para todos os famalicenses

Estão a decorrer, durante esta sexta-feira, na biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda, os Encontros de Outono, uma organização do Museu Bernardino Machado, que faz parte da rede nacional de museus, com apoio do município de Famalicão.

O tema desta 25.ª edição são “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)”. Todos os anos o tema é diferente, sempre com convidados de relevo. Desta vez, foram convidados Fernando Rosas (Universidade Nova de Lisboa), Ramón Villares (Universidade de Santiago de Compostela); Cristina Clímaco (Universidade de Paris 8); Luís Bigotte Chorão, do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, entre vários outros.

Abriu a sessão o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Mário Passos disse que um concelho não basta ser pujante em termos económicos e ter a sua demografia a crescer, como Famalicão, «é preciso apostar na cultura e incentivar o espírito crítico». O autarca diz que é este o caminho que Famalicão quer impulsionar e dá Os Encontros de Outono como um bom exemplo. «Queremos ser, cada vez mais, um território cosmopolita, moderno e promotor de felicidade», frisou o autarca, que foi aos Encontros de Outono acompanhado pela nova vereadora da cultura, Susana Pereira.

Os temas começaram a ser discutidos por Norberto Cunha, coordenador Científico do Museu Bernardino Machado. O professor referiu-se ao tema “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)” como uma oportunidade para abordar as relações de vizinhança, sociais e políticas, e os problemas de fronteira (real ou imaginária) num período em que os dois países atravessavam ditaduras.

Norberto Cunha destacou a importância dos conferencistas e dos temas. Exemplos: “O exílio português em Espanha: entre solidariedades e repressão (1927-1936); “Espanha e Portugal entre a ditadura e a democracia: houve uma transição ibérica?”; “Salazarismo e Franquismo: da Nova Ordem Europeia de 1936-45 à “reserva moral do Ocidente”.