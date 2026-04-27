Concelho, Política

Famalicão: PS reunido em Arnoso Santa Eulália para celebrar Abril

Foi sob o mote “25 de Abril Sempre”, que o PS se reuniu, em Arnoso Santa Eulália, num almoço comemorativo da Revolução dos Cravos. Em nota de imprensa, o partido fala de uma «forte adesão» de militantes, simpatizantes e comunidade local, evidenciando «a mobilização do partido», cujo líder teceu críticas ao executivo municipal.

Eduardo Oliveira referiu que «há sinais preocupantes de desvalorização do papel democrático da oposição», de que será exemplo «a colocação dos vereadores da oposição num gabinete localizado nos fundos de um espaço comercial», a rejeição «sistemática» de propostas apresentadas pelo PS e «a exclusão de presidentes de junta eleitos pelo partido de visitas institucionais às suas próprias freguesias». Sinais, referiu o dirigente socialista, de que o presidente da Câmara Municipal de VN Famalicão «lida mal com a oposição».

Do deu lado, Eduardo Oliveira, e segundo a nota de imprensa, diz ter o partido empenhado «na defesa dos valores de Abril», com o compromisso «de uma oposição firme, responsável e construtiva».

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Victor Rodrigues vence prémio internacional de música popular

O artista Victor Rodrigues, natural de Famalicão e a viver em Barcelos, foi um dos grandes vencedores dos International Portuguese Music Awards, ao conquistar o galardão de Melhor Artista de Música Popular. A cerimónia realizou-se no último fim de semana, em Providence.

Emocionado, o cantor, conhecido pelo tema “Põe a mão na cabecinha”, destacou a importância do prémio e o orgulho em levar a música portuguesa além-fronteiras, agradecendo o apoio de fãs, equipa e família.

Famalicão: Crianças das Lameiras visitam instalações da PSP

O grupo de finalistas da sala dos 5 anos da AML – Associação de Moradores das Lameiras visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública de Vila Nova de Famalicão, numa iniciativa que procurou promover a educação para a cidadania e aproximar os mais novos das forças de segurança.

A atividade faz parte do plano de ações pedagógicas da instituição e proporcionou às crianças uma experiência enriquecedora, permitindo-lhes conhecer de perto o funcionamento da PSP e o papel fundamental que desempenha na proteção da comunidade.

Um dos momentos fundamentais da visita foi a segurança rodoviária, tema trabalhado de forma prática e acessível, com o objetivo de sensibilizar as crianças para comportamentos corretos enquanto peões e passageiros, pela adoção de atitudes responsáveis desde a infância.

Para o presidente da direção da AML, Jorge Faria, «estas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças, pois permite-lhes aprender de forma prática e estabelecer uma relação de confiança com as forças de segurança». Realça, ainda, que «experiências como esta contribuem para formar cidadãos mais conscientes, responsáveis e atentos às regras de convivência em sociedade».

Famalicão: Fim de um ciclo no basquetebol do FAC

O Famalicense Atlético Clube anunciou que Armando Andrade não vai continuar, na próxima época, no comando técnico da equipa sénior de basquetebol.

Foram oito temporadas a servir o FAC, com mais de 120 vitórias em jogos oficiais, um título nacional da 2.ª divisão (sem derrotas) e a consolidação da equipa sénior na 1.ª divisão.

Nas redes sociais, o FAC deixa um «obrigado por tudo e boa sorte para o futuro. Esta será sempre a tua casa».

Famalicão: Famalicense alerta Federação para erro que o beneficiava e foi reconhecido com o cartão branco

A ética desportiva de João Carvalho, atleta da Associação Figueiredo´s Runners and Friends foi reconhecida, este domingo, com o cartão branco, no final da meia maratona da Europa, disputada em Aveiro, e que contava para o campeonato nacional.

João Carvalho recebeu o cartão branco, atribuído pela Federação Portuguesa de Atletismo, porque alertou a organização para um erro classificativo que o beneficiava, bem como a equipa famalicense. João detetou a falha e alertou os elementos da FPA para a reposição da verdade desportiva.

Este ato ético e representativo dos valores do desporto foi, então, reconhecido. Um momento que poucas vezes acontece, particularmente no atletismo. O cartão branco / fairplay visa reconhecer, destacar e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes praticados por atletas, treinadores e dirigentes, entre outros agentes, como espetadores, envolvidos em várias modalidades desportivas.

 

Famalicão: Beatriz Passos conquista título nacional de triatlo de média distância

No passado domingo, a atleta famalicense venceu o escalão 25-29 anos, no Campeonato Nacional de Triatlo Média Distância. A prova decorreu em Moura, no Alentejo.

Beatriz Passos, que atualmente representa o Grupo Desportivo da Goma, da Póvoa de Lanhoso, concluiu a prova em 5:10:21, o que lhe garantiu o primeiro lugar no seu escalão,

Na época passada, a atleta já tinha estado em destaque com um vice-campeonato nacional.

Famalicão: Figueiredo’s Runners and Friends com título coletivo e pódios em Aveiro

A Associação Figueiredo’s Runners and Friends sagrou-se campeã nacional coletiva na Meia Maratona de Aveiro, este domingo, completando o pleno de vitórias a nível nacional e somando ainda um 1.º e um 3.º lugar.

No domingo, o atleta Davide Figueiredo sagrou-se campeão nacional M55 e foi o primeiro atleta Master absoluto.

Destaque ainda para o 3º lugar de Paulo Morais, M40. Joaquim Lopes foi 4º, em M45, no mesmo escalão, Paulo Gomes foi sétimo, em M35 Pedro Cardoso alcançou o sexto lugar. No escalão M50, Vítor Azevedo foi oitavo classificado, em M60 Fernando Figueiredo ficou em sexto, e Vítor Figueiredo em sétimo. António Neto foi quinto, no escalão M70.