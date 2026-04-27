Famalicão: PS reunido em Arnoso Santa Eulália para celebrar Abril

Foi sob o mote “25 de Abril Sempre”, que o PS se reuniu, em Arnoso Santa Eulália, num almoço comemorativo da Revolução dos Cravos. Em nota de imprensa, o partido fala de uma «forte adesão» de militantes, simpatizantes e comunidade local, evidenciando «a mobilização do partido», cujo líder teceu críticas ao executivo municipal.

Eduardo Oliveira referiu que «há sinais preocupantes de desvalorização do papel democrático da oposição», de que será exemplo «a colocação dos vereadores da oposição num gabinete localizado nos fundos de um espaço comercial», a rejeição «sistemática» de propostas apresentadas pelo PS e «a exclusão de presidentes de junta eleitos pelo partido de visitas institucionais às suas próprias freguesias». Sinais, referiu o dirigente socialista, de que o presidente da Câmara Municipal de VN Famalicão «lida mal com a oposição».

Do deu lado, Eduardo Oliveira, e segundo a nota de imprensa, diz ter o partido empenhado «na defesa dos valores de Abril», com o compromisso «de uma oposição firme, responsável e construtiva».