No passado sábado, o Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão reuniu centenas de militantes e simpatizantes em Delães, no decorrer do tradicional magusto de São Martinho, numa tarde de convívio e proximidade.

Um momento que serviu para unir o partido à comunidade local e que volta a repetir-se no próximo sábado, dia 14 de novembro, desta vez no centro da cidade de Famalicão, no topo Norte da Praça D. Maria II, entre as 10h00 e as 12h00.

A iniciativa tem como objetivo, para além de assinalar a tradição, valorizar e apoiar o comercio local e manter uma presença próxima da população. O magusto é aberto a todos os famalicenses.