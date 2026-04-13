Famalicão: PS saúda nova ala no Hospital, mas lamenta falta de estacionamento

O Partido Socialista manifestou satisfação pelo início da construção do novo edifício de internamento pediátrico da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, em Famalicão, uma «obra extremamente importante para melhorar a oferta de serviços de saúde e a qualidade de vida de todos os famalicenses». Contudo, realça que os funcionários e utentes ficam com menos espaço para estacionamento. Por isso, os socialistas fizeram uma proposta à Câmara para que colaborasse no sentido de proporcionais mais estacionamento, sugerindo o parque de estacionamento junto à Câmara ou a criação de um parque provisório num terreno na parte de trás do Hospital.

Eduardo Oliveira, vereador e presidente do PS Famalicão, lamenta que a proposta socialista, apresentada na última reunião de Câmara, não tenha sido aceite por Mário Passos. O parque da Casa das Artes, sugerido pelo edil como alternativa, não agrada aos socialistas, porque consideram-no a uma grande distância do Hospital.

Apesar de reconhecerem que a obra não é da responsabilidade do município, os socialistas lamentam o que chamam «falta de sensibilidade» do presidente do executivo municipal.