Famalicão: PS tira dúvidas aos eleitos sobre gestão autárquica

O Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, recebeu, na tarde do passado sábado, uma ação de formação e esclarecimento dirigida a todos os eleitos do Partido Socialista nas assembleias de freguesia.

A iniciativa do Secretariado da Secção de Famalicão do PS teve como propósito a partilha de conhecimentos e esclarecimentos sobre as competências para o mandato para o qual foram eleitos.

António Santos Oliveira, advogado, e Paulo Costa, Contabilista, foram os formadores convidados tendo ambos apresentado os temas sobre a organização e funcionamento das assembleias de freguesia e como analisar a proposta de Orçamento da Junta de Freguesia.

Os eleitos tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e, no final do encontro, foi manifesta a vontade e a necessidade de se realizar

periodicamente este tipo de formações, para propiciar a proximidade, partilha de experiências e a consolidação de mais e melhores conhecimentos na área da gestão autárquica.

No encerramento desta atividade, Eduardo Oliveira, líder concelhio socialista, agradeceu a presença de todos e deu nota do trabalho do Secretariado da Secção na ligação aos militantes e eleitos de cada freguesia, no desenvolvimento de um trabalho de proximidade.