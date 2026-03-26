Famalicão: PS visita requalificação da esquadra da PSP

Uma comitiva socialista, liderada por Eduardo Oliveira, visitou a esquadra da PSP. Deputados municipais e vereadores foram conhecer o renovado espaço, em resultado de uma intervenção que melhorou as condições de trabalho e o atendimento à população. Também foi assinalado a falta de recursos humanos.

Recorde-se que a esquadra foi alvo de obras profundas, financiadas pelo Governo, em 1,5 milhão de euros, através de um protocolo entre a Câmara de Famalicão e o Ministério da Administração Interna. O líder socialista, quando deputado na Assembleia da República, chegou a levar a necessidade de uma intervenção a plenário.

A intervenção, reivindicada há muitos anos, foi a maior remodelação em 30 anos do edifício e a inauguração, ainda sem data, pode acontecer em meados deste ano.

Com esta visita, os socialistas falam de um momento de proximidade institucional e de acompanhamento de um investimento estruturante para o concelho, reforçando o seu compromisso «com a segurança e a valorização dos serviços públicos do concelho».

Durante o encontro, foram abordados temas como a dinâmica operacional da PSP, os desafios quotidianos da força policial e a sua capacidade de resposta face ao crescimento populacional registado em Vila Nova de Famalicão. «Foi igualmente identificado como um dos principais desafios a carência de recursos humanos». Nesse sentido, o PS comprometeu-se «a utilizar todos os meios ao seu alcance para voltar a reivindicar o reforço de efetivos, com o objetivo de melhorar as condições de segurança para os profissionais e para a população, assegurando não só os meios físicos, mas também os recursos humanos indispensáveis a uma resposta eficaz».