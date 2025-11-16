Famalicão: PSD analisa resultados eleitorais

Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, a concelhia do Partido Social Democrata reúne em plenário para analisar os resultados eleitorais das autárquicas de outubro passado e outros assuntos de interesse.
O plenário de militantes tem lugar na sede do PSD, na Rua Adriano Pinto Basto.
O partido, coligado com o CDS, manteve a maioria absoluta na Câmara Municipal, com Mário Passos a ser reeleito para um segundo mandato; igual desfecho na Assembleia Municipal, aqui liderada por João Nascimento, do CDS; e voltou a conquistar a esmagadora maioria das juntas de freguesia, seja no âmbito da coligação Mais Ação, Mais Famalicão ou no apoio a alguns movimentos independentes.