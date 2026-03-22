Concelho, Política, PSD

Famalicão: «PSD é o maior garante de mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante»

Paulo Reis, restante Comissão Política e demais órgãos do Partido Social Democrata tomaram posse ao final da tarde da passada sexta-feira. Na sede do partido, o líder manifestou a ideia de que «o PSD de Famalicão tem sido, ao longo das últimas décadas, o maior garante da implementação de um projeto autárquico que tem oferecido aos famalicenses mais prosperidade, melhores condições de vida e uma comunidade vibrante».

Na sua intervenção, Paulo Reis garantiu que a estrutura que lidera «terá visão política, proximidade aos militantes e núcleos territoriais», construindo pontes, dentro e fora do PSD, «sempre em respeito aos valores da social-democracia, tão bem enunciados pelo fundador Francisco Sá Carneiro».
O sucessor de Sofia Fernandes fez questão de assinalar que no ano «em que celebramos os 50 Anos de Poder Local Democrático (1976-2026), falar de partidos e falar do PSD em particular é garantir que o interesse comum é maior do que o interesse individual».

Em Vila Nova de Famalicão, reiterou, o PSD «é o pilar de suporte do poder autárquico, faz este ano 25 anos».

Recorde-se que os novos órgãos do PSD famalicense foram eleitos, em lista única, a 28 de fevereiro deste ano.

Na tomada de posse, que teve casa cheia, a secretária da Mesa do Plenário cessante deu posse à nova Mesa, liderada por Davide Vieira de Castro que empossou a nova Comissão Política.

Paulo Reis tem como vice-presidentes Jorge Miguel Castro e Gracinda Sá. André Oliveira é o secretário.

Davide Vieira de Castro tem como vice-presidente da Mesa Liliana Ribeiro e a secretário Vítor Martins.

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Famalicão: AC Vermoim entre as seis melhores equipas nacionais de andebol

Com a esmagadora vitória, 41-21, sobre o Colégio de Gaia B, a equipa sénior do Andebol AC Vermoim carimbou, este sábado, no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim, a passagem à decisiva fase nacional que determina a subida de divisão. Deste modo, o conjunto famalicense garante um lugar entre as seis melhores equipas da 2.ª divisão do país.

Na zona 1 da 2.ª divisão, a AC Vermoim soma 51 pontos, a apenas um do líder, o Rebordosa. Anda faltam duas jornadas para o final desta fase, mas são estas equipas que seguem para a luta pela subida divisão.

Famalicão: Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia em Novais

No próximo fim de semana, 28 e 29 de março, a freguesia de Novais une-se em torno da sua Mostra Comunitária. O certame, que terá lugar no adro da igreja, abre às 18h30 de sábado, com o Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia do Senhor.

No domingo, dia 29, a mostra abre às 9 horas e até ao final do dia há múltiplas atividades, com realce para a bênção dos ramos, procissão e eucaristia, tudo a partir das 9h45.

Esta mostra serve de «valorização das associações, instituições e atividades locais, reunindo a comunidade em torno daquilo que melhor caracteriza a nossa freguesia», relata o presidente da Junta de Freguesia.

Gustavo Lemos anuncia a participação de diversas associações, instituições, coletividades e expositores locais «que terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho e as suas atividades».

Grande adesão: Filas para adotar três mil árvores na Praça-Mercado de Famalicão

Hoje realizou-se mais uma campanha de adoção de árvores promovida pelo Município de Famalicão, na Praça-Mercado, e voltou a ser um grande sucesso.

A iniciativa decorreu durante a manhã e permitiu aos famalicenses adotar até três árvores ou arbustos, entre espécies florestais, de fruto e aromáticas, num total de três mil exemplares disponibilizados.

A campanha integra a estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida mais sustentáveis.

Recorde-se que esta ação faz parte do projeto “100 000 árvores para 2030”, que reforça o compromisso do município com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais do futuro.

Semana de sol e sem chuva em Famalicão

A semana que se aproxima traz tempo estável a Famalicão, com vários dias de sol.

De segunda a quarta-feira, o céu vai andar pouco nublado ou com algumas nuvens altas, com temperaturas máximas a chegar aos 24 graus. O vento será fraco.

A partir de quinta-feira e durante o fim de semana, o cenário mantém-se: céu limpo ou com poucas nuvens e ausência de precipitação. As temperaturas descem ligeiramente, mas continuam agradáveis, entre os 18 e os 21 graus.

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira faz história… e sobe ao quinto lugar

O atual plantel do FC Famalicão entrou, este sábado, na galeria dos melhores do clube. Doravante é do grupo treinado por Hugo Oliveira o melhor registo consecutivo de vitórias em casa, cinco.

Nunca antes – nas presenças no principal campeonato nacional – o FC Famalicão tinha alcançado esta sucessão de vitórias caseiras. O registo, conseguido com mais três pontos, 1-0, sobre o Nacional, atesta que o Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Antes, a equipa venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

A vitória deste sábado teve, também, o condão de colocar o FC Famalicão, isolado, no quinto lugar, com 45 pontos – mais 8 pontos que na época passada à mesma jornada -, por troca com o Gil Vicente que ao perder com o Santa Clara desceu uma posição, com 42 pontos.

Com 27 jornadas disputadas, o sonho europeu continua bem vivo em Famalicão.

Acresce, um bom registo defensivo, somando 14 jogos – em 27 – sem sofrer golos. Desde a derrota, 1-0, com o Sporting, a 15 de fevereiro, o FC Famalicão venceu quatro, empatou uma partida e só sofreu um golo. É a quarta melhor defesa do campeonato, mas não é uma equipa defensiva. O FC Famalicão, com 33 golos marcados, é, por exemplo, a quinta equipa do campeonato com mais toques na área contrária (média de 24,7 por jogo).

Famalicão: Equipa de futsal sofre goleada

A três jornadas do final da fase regular da Liga Placard, o FC Famalicão continua em zona de despromoção, sendo o último, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas. Estas duas equipas estão, no entanto, a apenas três pontos de sair da zona que pode ditar a descida. Na jornada deste fim de semana, os famalicense sofreram uma pesada derrota, 9-2, em casa do Ferreira do Zêzere, formação que está num tranquilo sexto lugar, com 27 pontos. Natan Minatti marcou os dois golos famalicenses.

A contar para a 19ª jornada, a equipa da casa não deu hipóteses aos famalicenses que raramente apresentaram soluções para travar o caudal ofensivo contrário. Com este desaire e muito embora ainda tudo seja possível na luta pela manutenção, o Famalicão vê a sua situação complicar-se na época de estreia no principal campeonato nacional de futsal.

Na próxima jornada, a equipa de Hugo Oliveira tem mais um teste de elevado grau de dificuldade, recebendo o líder Benfica.