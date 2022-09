Famalicão: PSD junta-se em festa e elogia os seus autarcas

O PSD de Famalicão organizou a sua rentrée política já com os olhos postos nas autárquicas de 2025. Os militantes e simpatizantes reuniram-se, este domingo, no Parque de Lazer de Avidos, destacando-se a presença dos representantes social-democratas de todas as 49 freguesias, incluindo os presidentes de junta e de assembleia de freguesia. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, os vereadores e deputados municipais, o vice-presidente do PSD nacional, Paulo Cunha, o deputado Jorge Paulo Oliveira e o presidente da JSD de Famalicão, David Carvalho, também marcaram presença, a par dos antigos presidentes do PSD e da JSD locais. No total terão estado na festa cerca de um milhar de pessoas.

Na sua intervenção, o presidente da concelhia do PSD, Fernando Costa, enalteceu a elevada participação neste evento anual, e explicou por que está convicto na vitória nas próximas autárquicas. «Desde 2001, este concelho tem-se afirmado como um exemplo nacional em diversas áreas. Os nossos autarcas estão a fazer um trabalho de enorme qualidade. São do melhor que há a servir a causa pública», afirmou. O dirigente acredita que «é, por isso, que os famalicenses continuarão a dar-nos a sua confiança através do voto. Temos sido fiéis ao nosso projeto ‘Mais Ação, Mais Famalicão’ e assim vamos continuar, imbuídos do mesmo espírito e dos mesmos parceiros de coligação».

«Temos um governo socialista impreparado, populista e despesista»

Numa referência à «grave crise económica que afeta as famílias, com os aumentos dos preços da eletricidade, gás, combustíveis, bens alimentares e crédito à habitação», o líder do PSD de Famalicão afirmou que «é urgente pensar nas pessoas em primeiro lugar». Na sua opinião, «os pensionistas com baixos rendimentos não conseguem ter acesso aos lares. A classe média, motor de todas as economias prósperas, quase não existe. Os jovens são o futuro de todas as nações e continuam a ter que emigrar. As creches grátis vêm com seis anos de atraso». Além disso, apontou os problemas na Saúde, na Educação e na Justiça para defender que, «enquanto não houver reformas estruturais nestas áreas, Portugal não se modernizará nem terá aumento substancial do PIB».

Fernando Costa não está otimista quanto a reformas. «O problema é que temos um governo socialista impreparado, populista e despesista e essas reformas de que o país tanto precisa não vão acontecer nos próximos quatro anos», rematou.

As restantes intervenções alinharam nas críticas ao Governo e fizeram um balanço positivo do primeiro ano deste mandato autárquico, esperando a reedição da vitória em 2025.