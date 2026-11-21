No dia 4 de dezembro, a Concelhia do PSD Famalicão presta uma homenagem a Francisco Sá Carneiro, fundador do Partido Social Democrata.

Na passagem do 46 anos da sua morte, será celebra missa na Igreja Matriz Nova de Famalicão, às 19h15, «para celebrar a vida, o legado e os valores que continuam a inspirar gerações», desafia o PSD famalicense.

Natural do Porto, Francisco Sá Carneiro foi secretário-geral, presidente do PSD e eleito primeiro ministro a 3 de janeiro 1980, mas uma tragédia nesse mesmo ano tirou-lhe a vida. Na noite de 4 de dezembro de 1980, despenha-se em Camarate o avião em que viajavam para o Porto Sá Carneiro; o ministro da Defesa Adelino Amaro da Costa, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Patrício Gouveia, e restante comitiva.

O relatório da X Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate, de 23 de junho de 2015, concluiu que “a queda do avião em Camarate, na noite de 4 de dezembro, deveu-se a um atentado”.

No último tempo de antena gravado antes da tragédia e que não chegou a ser emitido, Sá Carneiro reafirmava a defesa do princípio “um Governo, uma Maioria, um Presidente” e deixava claro que se demitia caso Soares Carneiro não ganhasse as eleições presidenciais.