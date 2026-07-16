Famalicão: PSD retira confiança política a Mário Passos; autarca desconhece decisão

A Comissão Política do PSD retirou a confiança política a Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, eleito pelo coligação PSD/CDS, em outubro do ano passado para um segundo mandato. A posição abrange toda a equipa de vereação eleita pelo PSD. A decisão foi tomada na noite de terça-feira passada, após reuniões da comissão política, com deputados municipais e presidentes de junta de freguesia.
CIDADE HOJE falou com o líder da Concelhia, Paulo Reis, que remete para breve esclarecimentos. Fonte próxima de Mário Passos avançou ao CH que o autarca não foi convocado para a reunião da comissão política, embora tenha lugar por inerência, nem lhe foi comunicada qualquer decisão. Também deverá reagir a estes acontecimentos esta sexta-feira.
Entretanto, CIDADE HOJE contactou presidentes de junta que estiveram na reunião, um dos quais, o autarca de Brufe. Carlos Gomes avançou à CH que após a comunicação feita pela Comissão Política (de retirada da confiança política a Mário Passos), os presidentes de junta colocaram-se ao lado do presidente da Câmara e restante executivo, pelo que a reunião terminou de seguida.
Recorde-se que as divergências entre a Comissão Política e Mário Passos têm largos meses. O último episódio foi o veto do executivo à homenagem a Armindo Costa e Agostinho Fernandes, proposta pelo Partido Socialista, contrariando uma indicação da Comissão Política do PSD.