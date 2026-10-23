A Comissão Política do PSD de Famalicão reuniu, no dia 21 de outubro, com a direção da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão. À semelhança de outras reuniões de trabalho com outras instituições/associações, o objetivo da direção do PSD, presidida por Paulo Reis, foi auscultar os problemas, dificuldades e conhecer os projetos desta Associação.

No caso da ACIF, o PSD local notou que a preocupação imediata é encontrar um novo espaço para a Casa do Empresário. Isto porque o proprietário do Palacete (perto da Estação de Caminhos de Ferro), cessou unilateralmente o contrato de arrendamento com a ACIF, que terá de o entregar até janeiro 2027. A instituição de apoio aos comerciantes está empenhada em encontrar um edifício com as caraterísticas necessárias para continuar com a sua missão de apoio, suporte e formação aos comerciantes e ao comércio local.

Em cima da mesa esteve, também, a análise aos problemas dos comerciantes locais. Um deles é a concorrência que sentem dos canais online e das grandes superfícies comerciais. A Comissão Política do PSD notou que a ACIF está empenhada em dinamizar o centro urbano com eventos que privilegiem o comércio local. «Verificámos que a ACIF está empenhada em aumentar os serviços prestados aos associados e em melhorar o apoio prestado atualmente, a estratégia passa pelo apoio ao comercio local das vilas e das freguesias do nosso concelho e por uma aposta forte nos serviços e apoio à indústria famalicense, um setor pujante e dinâmico», refere a Comissão Política do PSD.