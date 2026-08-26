A Secção de Famalicão do PSD reúne em Plenário no dia 14 de outubro, quarta-feira, pelas 21 horas, no auditório da União de Freguesias de Famalicão-Calendário, situado na Avenida de França. Da ordem de trabalhos fazem parte informações e análise da situação política e de outros assuntos.

A relação entre o executivo municipal e a direção concelhia do PSD será, por certo, alvo de análise.

Recorde-se que, há alguns meses, o PSD de Famalicão e o executivo municipal, liderado por Mário Passos, eleito pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP), têm vivido episódios discordantes, que levaram à retirada da confiança política por parte do partido ao presidente da Câmara Municipal de Famalicão que não aceitou a posição do partido para deixar aprovar uma homenagem do PS a dois ex-autarcas (Armindo Costa, PSD/CDS, e Agostinho Fernandes, PS). Entretanto, a direção nacional do PSD, reunida com responsáveis distritais e locais, pediu consenso, em nome do partido.

Conforme os estatutos, se às 21 horas não estiver presente o número suficiente de militantes, a reunião iniciar-se-á 30 minutos depois da hora referida, com o número de militantes presentes.