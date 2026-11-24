A turma 1 do curso de Técnico de Desenvolvimento de Software, no âmbito do Projeto de Cidadania, da Escola D. Sancho I, promoveu uma ação de sensibilização dinamizada pela PSP – Escola Segura, dirigida aos alunos do 10.º ano do ensino profissional.

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A conversa abordou os efeitos do consumo de substâncias e do uso descontrolado dos ecrãs na saúde física e mental, no rendimento escolar, no comportamento e nas relações com os outros, sem esquecer as consequências legais relacionadas com o consumo, o porte e o tráfico de drogas ilícitas, bem como os riscos associados aos ambientes digitais.

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Segundo responsáveis da Escola D. Sancho I, o objetivo da iniciativa passou por explicar que a prevenção não deve ficar pela transmissão de informação, mas ajudar os jovens a enfrentar situações reais com maior conhecimento, equilíbrio e sentido de responsabilidade. «Porque educar também é preparar para decidir, mesmo quando dizer «não» ou saber parar é a escolha mais difícil», realça o estabelecimento de ensino.

A intervenção aproximou os alunos de situações que podem encontrar no seu quotidiano e chamou a atenção para a importância de não ceder à pressão do grupo, reconhecer sinais de alerta e saber onde procurar apoio.