Famalicão: PSP apanha dois homens por tráfico de droga

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, iniciou a “Presidência de Proximidade” pelo concelho com uma visita à União de Freguesias de Carreira e Bente. O início não foi aleatório, é por ser uma presidente mulher, e a visita foi esta terça-feira, e por ser uma recém-eleita.

Mário Passos disse, num encontro com a imprensa, que o município trabalha para ter um concelho com um desenvolvimento equilibrado e para que isso aconteça, frisou, «é preciso conhecer bem o território».

Esta visita incluiu deslocações ao terreno para analisar investimentos em curso e estudar a pertinência de outros que são ambicionados pela Junta de Freguesia. O autarca reuniu-se com elementos da Junta, presidida por Liliana Ribeiro, ouviu representantes de instituições, associações e empresas e auscultou população.

«Visitamos obras realizadas com investimento municipal e analisamos prioridades para a freguesia. Temos para fazer alargamentos e pavimentação de ruas, construção de passeios para dar segurança às pessoas, a requalificação da rotunda do Cardal…etc.», referiu a presidente de Junta, Liliana Ribeiro.

Entre as reivindicações mais antigas está a Rua do Outeiro, que o presidente da Câmara Municipal anunciou para breve a sua resolução.

Mário Passos, em declarações aos jornalistas, classifica a freguesia como estando «muito limpa, com muita dignidade, embora com alguns défices que estão sinalizados. Nos próximos anos vamos fazer com que esta União de Freguesias esteja num patamar mais elevado no que respeita à sua qualidade de vida».

O edil vincou que quer investimento na cidade e nas freguesias para um crescimento harmonioso do concelho. «Queremos uma cidade moderna e atrativa que traga gente para Famalicão e promova a notoriedade da cidade; mas não quer isto significar que não façamos investimento nas freguesias», sublinhou.

Por isso, anunciou que vai percorrer todas as freguesias «para perceber as lacunas, os défices que ainda existem, em vários níveis e para priorizar os investimentos nas freguesias. Queremos que todo o concelho evolua de forma homogenia e que as pessoas se sintam bem em cada freguesia», frisou.