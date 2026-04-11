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Famalicão: PSP apanha homem a arrombar porta de carro

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, em Vila Nova de Famalicão, por suspeitas de furto no interior de uma viatura, na madrugada deste sábado.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo, quando os agentes surpreenderam o suspeito no momento em que tentava forçar a abertura da porta de um veículo.

O indivíduo foi intercetado no local e será agora presente ao Tribunal Judicial, onde lhe será aplicada a respetiva medida de coação.

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Grupo tenta assaltar restaurante no centro de Famalicão e ainda é perseguido

Uma tentativa de assalto a um restaurante na Praça D. Maria II, no centro de Famalicão, foi travada na última noite, após a intervenção de populares.

De acordo com informações recolhidas no local, um grupo de três homens preparava-se para lançar um objeto contra a porta do estabelecimento, com o objetivo de a partir e aceder ao interior. A ação acabou por ser interrompida por pessoas que se encontravam num espaço vizinho e que estranharam as movimentações, dando o alerta.

Confrontados, os suspeitos colocaram-se em fuga a pé, tendo ainda sido perseguidos por testemunhas. Apesar da tentativa de interceção, os homens conseguiram escapar na zona do Campo da Feira.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e desenvolveu diligências no sentido de localizar os suspeitos.

O método utilizado apresenta semelhanças com um assalto recente a uma loja Wells, ocorrido esta semana a poucos metros da mesma praça, onde também atuaram três indivíduos e foi utilizado um objeto para forçar a entrada no estabelecimento.

Famalicão: Município destaca importância da videovigilância para combater o crime

Face ao número de assaltos a lojas e veículos, sobretudo no centro da cidade, o município e as forças de autoridade têm estado reunidos para analisar a situação, avança o vereador da Segurança. Hélder Pereira diz que se regista, sobretudo, um aumento dos atentados contra o património e revela que as forças da autoridade têm investigações avançadas quanto aos presumíveis autores dos crimes.

O vereador realça, contudo, que fará grande diferença a entrada em funcionamento das câmaras de videovigilância instaladas no centro da cidade. Neste momento estão colocadas 13, mas ainda não há autorização da direção nacional da PSP para a recolha de dados. O projeto é para a instalação de 54 câmaras.

Quanto aos assaltos, o autarca apela aos lesados para que apresentem queixa na PSP ou GNR sempre que sofrem algum tipo de dano, porque mais elementos podem levar mais facilmente à identificação dos autores.

É conhecida a falta de efetivos e meios das forças de segurança para patrulharem melhor o concelho; quanto à Polícia Municipal, Hélder Pereira lembra que tem funções mais dissuasoras do que punitivas.

Famalicão: Motociclista ferido após colisão em Calendário

Na tarde desta quinta-feira, um homem ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma mota e um carro na rua Daniel Rodrigues, em Calendário.

O alerta foi dado por volta das 15h19 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Idoso desrespeita ordem da PSP para não conduzir e acaba detido… por estar a conduzir

A PSP deteve hoje um homem de 72 anos na cidade de Vila Nova de Famalicão pelo crime de desobediência.

De acordo com a polícia, o cidadão tinha sido anteriormente detido por conduzir sob o efeito do álcool e ficou proibido de conduzir durante um período de 12 horas. Apesar dessa notificação, acabou por desrespeitar a ordem das autoridades.

O homem foi entretanto notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Mais carros vandalizados durante a última noite

Há registo de mais carros vandalizados, ao longo da última noite, em Famalicão.

Um dos casos reporta-se à Travessa da Avenida de França, onde, pelo menos um carro, foi vandalizado. Um dos vidros foi partido e a porta danificada com recurso a um objetivo metálico que acabou por ser lançado a um jardim nas proximidades.

Apesar de existirem alguns objetos no interior da viatura, nenhum deles foi levado, o que reforça a intenção do ato de vandalismo sem furto.

Há relatos de que, neste mesmo local, no passado mês de março, um jovem destruiu várias viaturas enquanto circulava na rua.

 

 

PJ fez buscas nos Bombeiros Famalicenses

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga esteve, esta terça-feira, no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, no âmbito de uma investigação a alegadas irregularidades.

De acordo com o Correio da Manhã, as suspeitas incidem sobre uma possível falsificação de documentos, nomeadamente com majoração nas escalas do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Em causa estará ainda a compra frequente de material sempre no mesmo estabelecimento comercial, que pertencerá a uma familiar do comandante da corporação.

A intervenção da PJ, que começou pela manhã, prolongou-se durante várias horas, até ao início da tarde.