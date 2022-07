Famalicão: PSP apanha três a conduzir sem carta

Desde o final do ano letivo que o Município de Famalicão está a proporcionar a crianças e jovens com multideficiência, um programa de acolhimento inclusivo que proporciona bem-estar aos utentes e uma ajuda às famílias, após a pausa letiva de verão.

As Férias de Verão Inclusivas, que terminam no final de julho, são asseguradas por uma dezena de técnicos do município e três terapeutas, que acompanham as crianças e os jovens acolhidos. O projeto oferece uma diversidade de experiências, através da realização de várias oficinas temáticas, que são complementadas com atividades de caráter lúdico e terapêutico, como a integração sensorial, snoezelen e arteterapia.

Serve alunos que estão integrados nas escolas, mas que nas férias escolares ficariam sem qualquer apoio, e o município, em articulação com os seus diferentes serviços educativos, criou um programa de acolhimento no Centro de Recursos Educativos.

Segundo o presidente da Câmara, «não existiam programas capazes de dar resposta a esta necessidade das famílias (…) mas com técnicos especializados e os equipamentos existentes no Centro de Recursos Educativos conseguimos oferecer este importante serviço, mantendo um sorriso no rosto destas crianças», realça Mário Passos.

«Se não conseguíssemos reunir esta equipa e prestar este apoio, os pais não teriam outra alternativa que não fosse deixar os seus trabalhos e acompanhar os filhos em casa. Aqui garantimos o seu acompanhamento e a continuidade das atividades de desenvolvimento e estimulação que tanto necessitam», acrescentou, ainda, o edil.

O Centro de Recursos Educativos é uma valência municipal instalada no Centro de Formação, Investigação e Inovação de Famalicão, sediado na freguesia de Vale São Cosme, constituída por vários espaços, como salas de intervenção terapêutica e especializada – sala snoezelen e sala de integração sensorial.