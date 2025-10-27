Famalicão: PSP apanha três condutores com excesso de álcool

Entre sexta-feira e domingo, a PSP deteve na cidade de Vila Nova de Famalicão três cidadãos com 55, 24 e 31 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetidos ao teste acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,77 g/l no sangue.
Famalicão: Mês Rosa termina com Jantar Solidário
O “Mês Rosa”, iniciativa dedicada à sensibilização para a prevenção e luta contra o cancro da mama, promovido pela Associação do Voluntariado Hospitalar que integra o Movimento Vencer e Viver do ULSMave – Hospital de Famalicão, encerrou com uma grande adesão e espírito solidário. Foi no jantar que teve lugar no passado sábado e encheu o salão do Centro Pastoral com cerca de três centenas de pessoas.
Entre os presentes estiveram várias personalidades, destacando-se as intervenções de Pedro Oliveira, vereador do Município de Famalicão, e de Carlos Pinto Ribeiro, presidente da Federação Nacional do Voluntariado em Saúde. Conceição Azevedo, presidente da Associação do Voluntariado Hospitalar de Famalicão, expressou o seu agradecimento a todos os que contribuíram para o sucesso das iniciativas.
Durante o jantar foram sorteados diversos prémios, entre os quais quadros oferecidos pelos artistas Helena Romão, Joaquim Carvalhal e Pedro Soares; livros de Filomena Fonseca e uma peça em cerâmica da Fundação Castro Alves.
A animação musical esteve a cargo de Luís Matias e o evento encerrou com uma atuação das bailarinas da Academia de Dança Artis, num ambiente de alegria e esperança.
Ao longo do mês decorreram três momentos marcantes. A “Caminhada Rosa”, realizada a 4 de outubro, reuniu três centenas de participantes numa manhã de partilha e consciencialização. Seguiu-se, no dia 12, a participação na eucaristia das 11h15, na nova igreja matriz de Famalicão, pelos doentes do cancro da mama.
Famalicão: Equipa de futsal recebe na noite desta segunda-feira o Braga
Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, o Pavilhão Municipal é palco de um grande jogo de futsal. A contar para a sexta jornada do campeonato nacional, o FC Famalicão recebe o SC Braga.
Os sócios têm entrada gratuita (com a obrigatoriedade de levantar bilhete), enquanto que o público geral paga 5 euros.
O Braga é quinto classificado com 9 pontos; com menos dois pontos, a equipa treinada por Kitó Ferreira está no sétimo lugar.
Famalicão: Carro abandonado após despiste em Ribeirão
O alerta foi dado esta madrugada, por volta das 06h00, por um popular que passava na avenida portas do minho, em Ribeirão, e deu conta de um carro na berma, em evidente mau estado na sequência de um despiste.
As autoridades foram ao local e já não encontraram o condutor que terá abandonado o veículo.
Famalicão: Ana Azevedo convocada para o primeiro mundial de futsal feminino
Luís Conceição, selecionador nacional de futsal, anunciou, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, as 15 convocadas para o primeiro Campeonato do Mundo, a ter lugar nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.
Entre as eleitas está a fixo/ala Ana Azevedo. A jogadora famalicense, que representa o Nun´Álvares, é a mais internacional de sempre.
A Equipa das Quinas defronta, no Grupo C, a Tanzânia (23 de novembro), Japão (dia 26 de novembro) e Nova Zelândia (29 de novembro). Todos os encontros serão disputados na Arena PhilSports, em Pasig City, em Manila.
Os dois primeiros de cada grupo avançam para os quartos de final, agendados para 1 e 2 de dezembro. As meias-finais jogam-se a 5 de dezembro e a final que vai decidir o primeiro título mundial da modalidade será disputada dois dias depois.
Portugal concentra-se na Cidade do Futebol a 3 de novembro e viaja para as Filipinas no dia 13 de novembro.
Famalicão: Francisco Silva chamado pela Federação Portuguesa de Natação
O clube manifesta o seu orgulho por esta chamada, considerando que “é o reconhecimento do seu talento, dedicação e do trabalho diário desenvolvido”.
Francisco está, assim, entre a elite nacional num estágio de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação.
Famalicão: Duas vitórias, um empate e uma derrota
Na décima primeira jornada do nacional sub-19, o FC Famalicão venceu, 1-2, em Braga, com golos de Simão Neto e Miguel Galeano. A equipa famalicense, que no próximo sábado recebe o Vizela, soma 22 pontos e ocupa o terceiro lugar.
No campeonato reservado aos sub-17, e novamente contra o Braga, os famalicenses perderam, por 4-2. Marco Pereira marcou os dois golos. Com 10 jornadas, o Famalicão soma 16 pontos e ocupa a quinta posição. No próximo domingo recebe o líder, o Porto.
Os sub-15 jogaram em casa do Salgueiros e empataram, 1-1, com golo de Cristiano Teixeira, passando a somar 10 pontos em nove jornadas. No domingo, há visita ao Feirense.
Na 2.ª divisão do campeonato nacional sub-17, a equipa B do Famalicão (sub-16) venceu, 1-2, em casa do Lourosa, com golos de Pote e Pedro Lopes. Com mais um ponto, passa a somar 19 e segue no segundo lugar. O campeonato regressa a 16 de novembro com os jovens famalicenses a receberem o líder da prova, a UD Oliveirense.