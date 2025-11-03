Concelho

Famalicão: PSP apanhou cinco a conduzir com álcool a mais

Este fim de semana, a PSP deteve, na cidade de Vila Nova de Famalicão, cinco pessoas com idades compreendidas entre os 27 e 56 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Acusaram uma TAS entre 1,29 e 2,38 g/l no sangue.

A PSP relembra que conduzir sob o efeito do álcool reduz a perceção, os reflexos e o discernimento.

Deixe um comentário

Famalicão: Ciclista ferido após colidir com um carro

Na tarde desta segunda-feira, um ciclista ficou ferido após uma colisão com um carro na Avenida do Brasil, em Antas, Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 16h45 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Magusto na Associação 1.º de Maio, em Requião

A Associação Cultural, Desportiva e Social 1.º de Maio, popular coletividade de Requião, organiza, no próximo sábado, dia 8 de novembro, um magusto, com churrasco e vinho.

A iniciativa começa pelas 15 horas, com a fogueira a ser acesa às 17h30. As castanha são oferta.

Famalicão: Rancho Folclórico Stª Marinha de Mogege organiza magusto

O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege organiza um magusto-convívio no dia 15 de novembro, a partir das 18 horas, na sede que fica junto à capela de São José, no lugar da Portela.

Para lá das tradicionais castanhas assadas, que serão oferecidas pela organização, os visitantes poderão ainda provar várias iguarias tradicionais como feijoada, rojões, bolo de carne e sardinha, caldo verde, tudo acompanhado pelo bom vinho da região. Reservas em 914 564 676.

Famalicão: Rui Oliveira vence o Cross dos Conquistadores

Rui Oliveira, atleta da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, foi o vencedor absoluto do II Cross dos Conquistadores, competição organizada pela secção de atletismo do Vitória Sport Clube e pela Associação de Atletismo de Braga, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. O evento realizou-se no dia 1 de novembro, no Parque de Lazer da Cidade Desportiva, em Guimarães.

A EARO levou, ainda, com bons resultados: Margarida Carvalho, Diana Cunha, Rodrigo Marques, Duarte Ramalheiro, Diogo Costa, Margarida Barbosa, Inês Castro, Ana Oliveira, Ana Silva, Maria Machado, Manuel Costa e André Fernandes.

Famalicão: PS propõe gravação e transmissão das reuniões da Câmara

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista (PS) de Vila Nova de Famalicão, Eduardo Oliveira, Cláudia Vieira, Ivo Sá Machado e Neide Ribeiro, querem que as reuniões públicas da Câmara Municipal sejam gravadas e transmitidas em direto. A proposta, apresentada na primeira reunião deste executivo, que decorreu na passada semana, já foi entregue nos serviços municipais. Aguardam, agora, que seja acolhida pelos partidos com representação na Câmara Municipal.

A iniciativa segue o exemplo das sessões da Assembleia Municipal, que já são transmitidas online. Neste sentido, os eleitos do PS defendem que «não deve haver duas políticas distintas» relativamente à difusão pública dos órgãos do Município. «As reuniões do executivo camarário são também de natureza pública e, por isso, os famalicenses devem poder acompanhar os debates e decisões que se tomam nas mesmas», argumentam os vereadores.

Segundo Eduardo Oliveira, esta solicitação visa uma «governação mais participativa, próxima e transparente». Na perspetiva do eleito socialista, «a transparência é um princípio essencial da democracia local. A transmissão em direto das reuniões da Câmara Municipal é uma forma simples e eficaz de permitir que todos os famalicenses, estejam onde estiverem, possam acompanhar o debate político e as decisões que afetam o seu dia a dia», afirma.

A proposta já inclui um projeto de regulamento que define os termos técnicos e legais para a transmissão das reuniões, salvaguardando os direitos de personalidade e de proteção de dados, acolhendo as recomendações da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Famalicão: “Cientistas” do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado representam Portugal

Três alunos do Agrupamento de Escolas padre Benjamim Salgado, em Joane, participaram na LISE 2025 – Luxembourg International Science Expo. Representaram Portugal com o projeto “Warm me up”, um coletor solar de baixo custo, desenvolvido no âmbito dos projetos de ciência do Agrupamento e premiado no Concurso Nacional de Jovens Cientistas 2025, promovido pela Fundação da Juventude.

A LISE 2025, que decorreu de 27 a 31 de outubro, envolveu centenas de jovens “cientistas” de 27 países, de vários Continentes. De Portugal foram Luna Dinis, Lara Oliveira e Luís Faria, acompanhados pelo professor André Pereira.

O evento, organizado pela Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg, constitui uma das mais prestigiadas mostras internacionais de ciência juvenil, promovendo o contacto entre jovens investigadores e especialistas de diferentes áreas, num ambiente de partilha e intercâmbio cultural.

Uma representante da Embaixada de Portugal no Luxemburgo fez uma visita à comitiva portuguesa, felicitando os jovens pelo trabalho apresentado e pela forma exemplar como levaram o nome do país a este palco internacional.

A equipa portuguesa teve a oportunidade de partilhar experiências, estabelecer contactos com outros jovens investigadores e descobrir o Luxemburgo, conhecendo melhor a sua história, cultura, indústria e a forte presença da comunidade portuguesa.

Segundo a escola, a participação na LISE 2025 representa mais um marco de excelência para o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, «reforçando a aposta da escola na ciência experimental, na sustentabilidade e na valorização do talento jovem».