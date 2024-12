Famalicão: PSP apreende drogas e detém dois indivíduos

Paulo Marques, o primeiro português a vencer uma etapa do Paris-Dakar, decorria o ano de 1997, que terminou em oitavo lugar, vai regressar ao deserto, cerca de 20 anos depois. O ex-motard famalicense, um dos mais titulados a nível nacional, recebeu o convite do piloto japonês Yoshio Ikemachi para ser seu navegador, na classe Mission 1000, para veículos com características inovadoras, como carros elétricos e, no caso do modelo que Paulo Marques irá navegar, é um HySE movido a hidrogénio.

A última presença de Marques no Dakar, em carro, foi em 2007. Foi, no entanto, nas motas que vincou as suas qualidades ao longo de 10 anos, com a referida vitória numa etapa e com o oitavo lugar final.

Esta é a 15.ª edição participação de Paulo Marques no Dakar, prova que decorrerá na Arábia Saudita. O “Marquês”, como é conhecido no meio, parte no dia 29 de dezembro para participar no prólogo, no dia 3 de janeiro de 2025. O rali tem 12 etapas, terminando no dia 17 de janeiro, em Shubaytah.

Foto: Reprodução Facebook Paulo Marques