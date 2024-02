Famalicão: PSP desmente CHEGA no caso dos disparos na cidade

No próximo fim de semana, 24 e 25 de fevereiro, decorrem as Solenidades do Senhor dos Passos, em Arnoso Santa Maria, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No sábado, um dos pontos altos é o III Concerto PAIXÃO DO SENHOR, com a participação do Grupo Eccos Ensemble Vocal, no sábado às 21h00, na Igreja paroquial de Arnoso Santa Maria.

No domingo, a Eucaristia em Honra do Senhor dos Passos está agendada para as 10h30 na Capela do Senhor dos Passos e a Solene Procissão dos Passos terá início às 15h00, na Escola Básica Conde de Arnoso.