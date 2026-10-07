A Polícia de Segurança Pública deteve doze pessoas por condução sob o efeito do álcool nas cidades de Vila Nova de Famalicão, Braga e Barcelos.

Com taxas de álcool entre 1,22 e 2,67 gramas por litro de sangue, todos os indivíduos acabaram detidos e notificados para comparecer nos respetivos Tribunais e conhecer as medidas de coação.

Ainda nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Braga, a PSP deteve quatro pessoas com idades entre os 18 e os 54 anos, por não possuírem carta de condução. Também eles vão ser presentes a Tribunal.