Famalicão: PSP detém condutor que conduzia alcoolizado na cidade

Desde que foi criado o Programa Casa Feliz, o município de Famalicão já investiu cerca de 3,12 milhões de euros nas vertentes “Apoio às Obras” e “Apoio à Renda”, para benefício de quase duas mil famílias famalicenses.

O apoio às obras existe desde 2005 e desde essa data permitiu melhorar as condições em 295 habitações, num apoio financeiro correspondente a 1.382.000,00€. Já o apoio à renda, vertente criada em 2012, ajudou cerca de 1.704 agregados familiares, num investimento municipal da ordem dos 1.732.200,00 €.

Refira-se que as candidaturas ao programa ‘Casa Feliz – Apoio à Renda’ encontram-se abertas até ao dia 31 de janeiro de 2023, através da plataforma https://rendas.famalicao.pt/. As condições de candidatura, bem como o formulário e os documentos necessários para o processo são os estabelecidos pelo Código Regulamentar sobre Concessão de Apoios e poderão ser consultados em https://www.famalicao.pt/codigos-planos-relatorios-e-regulamentos.

No caso do ‘Apoio às Obras’, as candidaturas podem ser efetuadas ao longo do ano através do site do Município ou então no Balcão Único de Atendimento (BUA), localizado nos Paços do Concelho.

Além do “Apoio às Obras” e “Apoio à Renda”, o município tem um novo apoio previsto para 2023, referente à Eficiência Energética. «Queremos ajudar as pessoas a diminuir a fatura energética, através da criação de condições para a eficiência energética», mencionou o presidente da Câmara.