Famalicão: PSP detém homem para cumprir pena de prisão

O Secretário Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, participa no Congresso Federativo de Braga, que se realiza este sábado, dia 12, na EB 2,3 de Ribeirão, Famalicão. Usará da palavra por volta das 12 horas.

Recorde-se que este é o primeiro congresso com o novo presidente da Federação Distrital de Braga do PS, desde que Victor Hugo Salgado foi eleito, a 28 de setembro.

Segundo o presidente da concelhia do PS, Eduardo Oliveira, «é uma honra realizar este evento em Vila Nova de Famalicão e contar com a presença do Secretário Geral do Partido, pois é uma oportunidade para valorizar o nosso concelho, as nossas vilas, as nossas freguesias», frisa.

Eduardo Oliveira, presidente da Concelhia do PS de Famalicão, vai presidir à Mesa do Congresso, que contará com a presença de cerca de 500 delegados de todo o distrito e terá como pontos da ordem de trabalhos, além da discussão política, a eleição da Comissão Política da Federação. Estarão atentos aos próximos combates políticos que se avizinham, desde logo as próximas eleições autárquicas.