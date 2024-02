Famalicão: PSP detém homem que exibiu arma para ameaçar

Famalicão: Pares da Apolo com bons resultados no Nacional de Latinas e Standard

No Campeonato Nacional de Latinas e Standard, a Apolo Famalicão marcou presença com seis pares, com destaque para Bernardo Venceslau/Catarina Veloso e Dinis Rocha/Kateryna Chepeliuk que conquistaram, respetivamente, os títulos de campeões nacionais e vice-campeões nos seus escalões.

As prestações de todos os pares na prova que decorreu no passado fim de semana, no Seixal, foram bastante positivas. Para além do primeiro lugar no escalão de Profissionais, para a dupla Bernardo e Catarina, Dinis e Kateryna exibiram-se igualmente a bom nível, com apenas 2 meses de parceria, no escalão Juniores 2 Open, o que lhes garantiu o segundo lugar do pódio.

Referência, também, para a prestação de Victor Novokshanov/Alice Cardoso que arrecadaram dois quartos lugares, nas categorias de Juventude Pré-Open e Open. Já o par mais jovem da escola, Diogo Peixoto/Carolina Filipe, conquistou o sétimo lugar em Juvenis II Iniciados. Vítor Viana/Alexandra Fernandes terminaram em décimo primeiro lugar, enquanto que Martim Rocha/Mariana Oliveira ficaram em décimo terceiro lugar num total de 34 pares participantes, no escalão de Adultos Open.

A Escola Apolo Famalicão continua, assim, a fazer prova da sua dinâmica, com a participação em diferentes provas nacionais e internacionais do calendário da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Segue-se a presença no Campeonato Nacional de Grupos e Solos, com a participação de nove atletas da Apolo, no dia 3 de março, em Loures.