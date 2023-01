Famalicão: PSP deteve homem que terá sido o responsável por furtos a garagens e lojas

Depois de Alex Dobre, o FC Famalicão confirmou, esta sexta-feira, mais um reforço para o eixo ofensivo. Trata-se de Leandro Sanca, extremo, de 23 anos, que atuava nos italianos do Spezia e rubricou um vínculo até ao final da temporada.

Depois de meia época na Serie A, Leandro Sanca está de regresso ao futebol português. O avançado concluiu o processo de formação no SC Braga, clube onde cumpriu a estreia na I Liga Portuguesa. Nas duas últimas temporadas representou Académica de Coimbra e Casa Pia, ajudando este clube a subir ao patamar mais alto do futebol português.

Sanca vem para o Famalicão para se afirmar «e ajudar a equipa, quer seja com golos quer com assistências». Do que conhece do seu novo clube, vê uma equipa jovem e com uma «ideia de jogo. Tenta sempre praticar bom futebol e isso foi algo que me fez aceitar o convite», referiu.