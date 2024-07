Famalicão: PSP deteve jovem de 16 anos que conduzia sem carta

FC Famalicão apresenta plantel no centro da cidade

O Futebol Clube Famalicão apresenta o plantel 2024/2025 na noite do próximo sábado, na Praça Cupertino de Miranda, em pleno centro da cidade.

Tal como no ano passado, e no mesmo local, os adeptos poderão ver, pela primeira vez, os rostos da nova versão do clube, bem como os equipamentos.

Três dias depois, às 19h30, no Estádio Municipal, tem lugar o jogo de apresentação, com o Deportivo da Corunha.