Famalicão: PSP dinamiza sessão de prevenção rodoviária na EB D. Maria II

O MKA Trail do Calvário foi organizado e dominado pela equipa 365 Running Project. Com três atletas em competição, conquistou o 1.º lugar coletivo, destacando-se individualmente Marko Santos, vencedor da classificação geral e 1.º no escalão M35; Erick Araújo foi 5.º da geral e 2.º no escalão sénior; e Renato Oliveira, alcançou o 10.º lugar da geral e 3.º no escalão M40.

Está foi a 3.ª edição do MKA Trail do Calvário, uma prova que tem vindo a afirmar-se como uma referência no panorama do trail running regional. «Uma edição marcada pela superação, pela paixão e pelo compromisso com a excelência», afirma a organização, que é da Associação de Desporto e Aventura 365 Running Project, em parceria com a Junta de Freguesia de Ruivães, «numa demonstração clara de união e dedicação em prol do desporto e da comunidade», realça.

O MKA Trail do Calvário está integrado no Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão, nas distâncias de 14 km e 23 km, e no Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Braga, na distância de 23 km. Quer dizer que a competição trouxe a Ruivães atletas de elevado nível competitivo, de países como França, Espanha, Hungria e Brasil.

A organização quis oferecer aos participantes a oportunidade de percorrerem trilhos novos, onde a beleza natural se aliou ao desafio físico.

O MKA Trail do Calvário contou, ainda, com a Caminhada da Mãe ROQ, de 8 km, pelos trilhos ruivanenses.