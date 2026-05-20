Famalicão: PSP foi à D. Sancho falar de bullying

A convite da turma do 2.º TIS, do Agrupamento de Escolas D. Sancho I, a PSP – Escola Segura promoveu uma ação de sensibilização sobre o bullying, incentivando os alunos a serem agentes de mudança.
A ação, integrada no projeto de Cidadania e Desenvolvimento, contou com a presença do agente Rui Dinis Russo, que convidou os alunos a refletir sobre situações do quotidiano, ajudando-os a reconhecer comportamentos que podem configurar bullying, quer em contexto presencial, quer no ambiente digital. Foram abordadas as várias formas que este fenómeno pode assumir e as marcas profundas que pode deixar a nível emocional e social.
Ao longo da sessão, foi destacada a importância de não permanecer indiferente perante situações de injustiça, reforçando o papel dos colegas como elementos fundamentais na prevenção e no combate ao bullying. Os alunos foram incentivados a agir com empatia, respeito e coragem, denunciando situações de violência e apoiando quem delas é vítima.
Os alunos procuraram o diálogo e a partilha de ideias. «Esta interação permitiu consolidar aprendizagens e fortalecer a consciência coletiva sobre a importância de construir um ambiente escolar baseado na inclusão e na solidariedade», refere a direção da Escola.